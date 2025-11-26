Logo
МУП демантовао Вукановића: Мирјана Драгољић никада није била савјетник Карана

СРНА

26.11.2025

19:36

Мирјана Драгољић је пензионисана као полицијски службеник 15. јуна 2024. године и никада није обављала послове савјетника у Кабинету министра унутрашњих послова, како то тврди предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић, речено је на упит Срне из МУП-а Републике Српске.

- Именована је у пензију отишла са радног мјеста главни инспектор у Одјељењу за стратешко планирање на које је распоређена за вријеме мандата министра Драгана Лукача - навели су из МУП-а Српске.

Додају да је Драгољићева током три деценије дуге полицијске каријере на основу знања и стручности обављала разне послове, а једна од значајнијих је дужност начелника Криминалистичко-техничког центра МУП-а, коју је обављала више од деценије.

Вукановић је објавио на свом блогу да је "новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран док је обављао функцију министра унутрашњих послова именовао за савјетницу Мирјану Драгољић, која је супруга предсједника Централне изборне комисије БиХ Јована Калабе".

