Logo
Large banner

Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

26.11.2025

17:34

Коментари:

11
Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу
Фото: Printscreen/Youtube/24092025

Шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога рекао је да ова странка тражи понављање гласања на пријевременим предсједничким изборима у Братунцу.

Он је поновио да гласање треба поновити и у Лакташима, Добоју и Зворнику.

Бодирога је изразио сумњу у изборни процес и затражио реакцију надлежних.

"Предсједнички кандидат СДС-а Бранко Блануша је ујединио све који су имали различите опозиционе ставове и дао је наду да се вриједи борити", рекао је Бодирога на конференцији за новинаре у Народној скупштини Републике Српске.

Опозиција је најавила и да ће тражити понављање избора у Добоју, Зворнику и Лакташима. Убрзо је стигао одговор од потпредсједника СНСД-а Мирослава Бојића који је поручио да ће у том случају и СНСД тражити понављања избора у Теслићу, Бањалуци, Бијељини.

Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Ако опозиција буде тражила понављање избора, тражићемо и ми у Бијељини и Бањалуци

Подијели:

Тагови:

Огњен Бодирога

Пријевремени избори 2025

СДС

Бранко Блануша

Miroslav Bojić

Коментари (11)
Large banner

Више из рубрике

Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

Република Српска

Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

21 ч

0
Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

Република Српска

Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

22 ч

0
Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

Република Српска

Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

22 ч

0
Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

Република Српска

Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner