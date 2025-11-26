Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

26.11.2025
17:34
Коментари:11
Шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога рекао је да ова странка тражи понављање гласања на пријевременим предсједничким изборима у Братунцу.
Он је поновио да гласање треба поновити и у Лакташима, Добоју и Зворнику.
Бодирога је изразио сумњу у изборни процес и затражио реакцију надлежних.
"Предсједнички кандидат СДС-а Бранко Блануша је ујединио све који су имали различите опозиционе ставове и дао је наду да се вриједи борити", рекао је Бодирога на конференцији за новинаре у Народној скупштини Републике Српске.
Опозиција је најавила и да ће тражити понављање избора у Добоју, Зворнику и Лакташима. Убрзо је стигао одговор од потпредсједника СНСД-а Мирослава Бојића који је поручио да ће у том случају и СНСД тражити понављања избора у Теслићу, Бањалуци, Бијељини.
