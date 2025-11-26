Logo
Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

АТВ

26.11.2025

16:09

Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа
У Будимпешти је у току предавање предсједника СНСД-а Милорада Додика, који говори о политичком, економском и друштвеном положају Републике Српске и тренутном стању у БиХ.

"Суђено ми је јер сам потписао указ", рекао је Додик и указао на процес који се одбијао пред Судом БиХ.

Он каже да Српска има новог предсједника.

"Синиша Каран је мој приједлог, а избор народа", рекао је Додик.

Предавању, које се одржава у највећој образовној институцији и истраживачком центру у Мађарској "Матија Корвин" Колеџ, присуствују и вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање и новоизабрани предсједник Српске Синиша Каран, те бројни представници политичког и културног живота у Мађарској.

Милорад Додик

