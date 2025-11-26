Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

Извор:
АТВ
26.11.2025
16:09
Коментари:0
У Будимпешти је у току предавање предсједника СНСД-а Милорада Додика, који говори о политичком, економском и друштвеном положају Републике Српске и тренутном стању у БиХ.
"Суђено ми је јер сам потписао указ", рекао је Додик и указао на процес који се одбијао пред Судом БиХ.
Он каже да Српска има новог предсједника.
"Синиша Каран је мој приједлог, а избор народа", рекао је Додик.
Предавању, које се одржава у највећој образовној институцији и истраживачком центру у Мађарској "Матија Корвин" Колеџ, присуствују и вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање и новоизабрани предсједник Српске Синиша Каран, те бројни представници политичког и културног живота у Мађарској.
