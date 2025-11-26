Николина Шљивић добила нову функцију

Аутор:Стеван Лулић
26.11.2025
14:52
Коментари:1
Николина Шљивић, самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске, именована је за вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
Шљивићева је именована на посљедњој сједници Владе Републике Српске.
Подсјећамо, Николина Шљивић недавно је објавила да је напустила ДНС и да ће убудуће у Скупштини дјеловати као самостални посланик.
На позицији в.д. замјеника директора РУРУГИПП-а Шљивићева ће замијенити Душана Марковића.
