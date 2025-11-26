Logo
Николина Шљивић добила нову функцију

Аутор:

Стеван Лулић

26.11.2025

14:52

Коментари:

1
Николина Шљивић добила нову функцију
Фото: Инстаграм

Николина Шљивић, самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске, именована је за вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Шљивићева је именована на посљедњој сједници Владе Републике Српске.

Подсјећамо, Николина Шљивић недавно је објавила да је напустила ДНС и да ће убудуће у Скупштини дјеловати као самостални посланик.

На позицији в.д. замјеника директора РУРУГИПП-а Шљивићева ће замијенити Душана Марковића.

Николина Шљивић

RUGIPP

Коментари (1)
