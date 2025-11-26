Logo
Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

26.11.2025

13:55

Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС
Фото: Printscreen/X/Cvijanovic_z

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је са замјеником министра одбране у Савјету министара Александром Гогановићем и начелником Заједничког штаба Оружаних снага БиХ Гојком Кнежевићем о стању у Оружаним снагама.

"Састала сам се данас са замјеником министра одбране Александром Гогановићем и начелником Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал-пуковником Гојком Кнежевићем, са којима сам разговарала о стању у Оружаним снагама и другим актуелним питањима из домена одбране", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Жељка Цвијановић

