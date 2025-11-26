Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је са замјеником министра одбране у Савјету министара Александром Гогановићем и начелником Заједничког штаба Оружаних снага БиХ Гојком Кнежевићем о стању у Оружаним снагама.
"Састала сам се данас са замјеником министра одбране Александром Гогановићем и начелником Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал-пуковником Гојком Кнежевићем, са којима сам разговарала о стању у Оружаним снагама и другим актуелним питањима из домена одбране", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
