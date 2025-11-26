Сутра пад температуре и снијег

Извор:
АТВ
26.11.2025
13:42
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује облачно и хладније вријеме уз слабу сусњежицу и снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу се током дана очекује промјенљиво облачно вријеме, повремено са кишом и вјетровито, док ће на сјеверу углавном бити суво.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у вишим предјелима и појачан сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини дувати умјерена, на ударе јака до олујна бура.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно облачно вријеме, а у централним, западним и сјеверозападним подручјима пада киша, а на планинама снијег.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Кнежево и Хан Пијесак четири, Мркоњић Град и Чемерно пет, Шипово и Тузла шест, Калиновик, Рибник, Соколац и Сребреница седам, Бијељина, Гацко, Добој, Зворник, Бихаћ, Дрвар, Сарајево и Зеница осам, Бањалука и Приједор девет, Нови Град 10, Билећа 11, Вишеград, Рудо и Фоча 12, Требиње 13, Мостар 14 степени Целзијусових.
