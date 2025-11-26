Logo
Сутра пад температуре и снијег

Извор:

АТВ

26.11.2025

13:42

Сутра пад температуре и снијег
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује облачно и хладније вријеме уз слабу сусњежицу и снијег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу се током дана очекује промјенљиво облачно вријеме, повремено са кишом и вјетровито, док ће на сјеверу углавном бити суво.

Ронилац-270925

Занимљивости

Рониоци открили "неидентификовани објекат" стар 200 година

Дуваће слаб до умјерен вјетар, у вишим предјелима и појачан сјеверних смјерова, док ће у Херцеговини дувати умјерена, на ударе јака до олујна бура.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно облачно вријеме, а у централним, западним и сјеверозападним подручјима пада киша, а на планинама снијег.

651e977567f5a ђајић

Република Српска

Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Кнежево и Хан Пијесак четири, Мркоњић Град и Чемерно пет, Шипово и Тузла шест, Калиновик, Рибник, Соколац и Сребреница седам, Бијељина, Гацко, Добој, Зворник, Бихаћ, Дрвар, Сарајево и Зеница осам, Бањалука и Приједор девет, Нови Град 10, Билећа 11, Вишеград, Рудо и Фоча 12, Требиње 13, Мостар 14 степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

