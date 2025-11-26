Рониоци открили "неидентификовани објекат" стар 200 година

Извор:
Оно што је почело као рутински зарон, у хладне воде језера Онтарио, убрзо се претворило у откриће које је истраживаче оставило без ријечи.
Канадски рониоци, који су тог дана претраживали једно од Великих језера, нису ни слутили да ће на дну наићи на несвакидашњи призор, преноси Daily Star.
У првом тренутку, рониоци су били затечени “необичном структуром”, али како су се приближавали, све је постајало јасније.
Узбуђење је расло, као и ниво адреналина, па су морали да се зауставе, врате на површину, па изнова зароне у језеро.
Тада су схватили да су пронашли олупину брода, готово савршено очувану, која је према првим проценама стара најмање 200 година. Посебно је било изненађујуће да су оба јарбола и даље била усправљена.
“То је изузетно ријетко! На осталим олупинама, које сам истраживао, јарболи су били откинути, или оштећени. Овде су били усправљени, као да брод чека да исплови“, рекао је Хејсон Чак, који има више од 20 година искуства у роњењу.
На терен је стигао и археолог Џејмс Коноли, који је на први поглед схватио да је ријеч о броду из прве половине 19. вијека. Недостатак централне кобилице и управљачког кормила на крми - који су касније постали стандард - указали су на период када је изграђен.
Додатне анализе су откриле да пронађени остаци конопца датирају из 1800-их, што готово сигурно потврђује и старост пловила.
Занимљиво да је локални универзитет још 2017. године током испитивања терена за полагање оптичког кабла регистровао “неидентификовани објекат“ на сонару.
Раније су истраживачи претпостављали да би то могао бити “Рапид City” - брод изграђен 1884, а који је нестао 1917. године.
Ипак, нове анализе указују да је ријеч о нечему много старијем.
Идентитет брода и даље није потврђен. У току су додатна мјерења, узорковања и анализе седимента које ће можда открити његово порекло, податке о посади и околности под којима је завршио на дну језера Онтарио.
Ако се прелиминарне процене потврде, брод би могао да пружи ријетку прилику да се изблиза проучи бродоградња с почетка 19. вијека на Великим језерима - период о којем постоји веома мало физичких доказа.
