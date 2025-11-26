Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

Аутор:Стеван Лулић
26.11.2025
13:39
Коментари:0
Посланик у Народној скупштини Владо Ђајић рекао је, током данашње посебне сједнице, да је он у Тужилаштву свједок у случају спорног снимка, а не осумњичени.
Ђајић је то изјавио реагујући на потез посланика ПДП-а Мирне Савић Бањац, која је у Скупштину донијела врећицу која изгледа попут оне са спорног снимка са Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Ђајић је истакао да је она тако, по одређеним инструкцијама, требала да га испровоцира.
"Што се тиче ове кесе тамо Мирном Савић Бањац, нек је срамота, вјероватно је то њихова режија. И сви виде, и птице на грани, и што је мој син рекао да се из авиона види да је то монтирано и да ту нема никаквог кривичног дјела са моје стране. И ја сам званично, да сад кажем на ово крештање Драшка Станивуковића, у Тужилаштву свједок и оштећена особа, а не осумњичени. Срам их било. Чист сам", поручио је Ђајић.
Ђајић тврди да Станивуковић на ове начине покушава да скрене пажњу са "битне чињенице да више није вођа опозиције".
"У овом тренутку то је Бранко Блануша јер је доказао да је популарнији од Драшка без крештања, поскупљивања и свега осталог. Драшко иде у политичку пензију и ја сам срећан што сам допринио томе", поручио је Ђајић.
