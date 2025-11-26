Промовисана монографија Универзитета у Бањалуци

Извор:
26.11.2025
Монографија "Универзитет у Бањалуци 1975-2025" представља свеобухватан увид у 50 година постојања овог универзитета, од његових почетака до савремених достигнућа, инфраструктурних улагања, научних резултата и међународне сарадње, речено је на данашњој промоцији.
Ректор Радослав Гајанин истакао је на промоцији у Бањалуци значај ове монографије, јер је, како је навео, свједок раста и развоја Универзитета у сваком погледу, као и његових чланица.
"У Монографији је представљена и визија развоја Универзитета и свих факултета у погледу нових студијских програма и модернизације, те усмјеравање на унапређење студентске праксе и развој сарадње са привредом и другим универзитетима", рекао је Гајанин новинарима.
Он је додао да је у Монографији документован утицај Универзитета на шири друштвени контекст - културни, политички, економски, те приказане трансформације у наставним плановима, раст научноистраживачке продукције, као и међународна сарадња, умјетничка дјелатност и успјех студената.
Један од аутора Мирослав Малиновић рекао је да је евидентан развој Универзитета како у материјалном, тако и у научном и образовном смислу.
Он је напоменуо да су у Монографији обрађени сви аспекти рада и постојања Универзитета и чланица, те да је тешко издвојити најзначајније достигнуће.
"Акценат бих свакако ставио на достигнућа у области научно-истраживачког рада и сарадњу са реалним сектором, јер смо поносни на кадрове које смо одшколовали у свим областима", рекао је Малиновић.
Главни и одговорни уредник Монографије Далибор Кесић рекао је да ова монографија осликава раст и развој Универзитета у протеклих 50 година, његову експанзију и ширење у погледу броја чланица и научних области којима се бави.
