Logo
Large banner

Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

26.11.2025

12:22

Коментари:

1
Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске
Фото: АТВ

Када нам дођу гости из наше матичне земље, наше Републике Српске, то је онда за нас Србе овде у Мађарској црвено слово, односно празник, и у то име су увек добродошли Милорад Додик као лидер Срба из тих крајева и наш будући предсједник, односно изабрани предсједник Синиша Каран, истакао је Његово високопреосвештенство митрополит будимски Лукијан.

"Велика је част сваки пут да када дођу наши људи из матице, а то подразумијева не само Србију него и Републику Српску, да обићу српску мањину у Мађарској. Увијек имамо о чему да разговарамо", рекао је митрополит Лукијан новинарима у Текелијануму у Будимпешти након састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком и новоизабраним предсједником Српске Синишом Караном.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

Рекао је да у Мађарској има доста српске омладине и радника који су дошли из разних крајева, оставили своје породице и сада овдје уче, раде, живе.

Милорад Додик

Република Српска

Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Мађарска

Синиша Каран

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

Република Српска

Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

1 д

0
Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

Република Српска

Додик: Српска развија добре односе са међународним пријатељима

1 д

0
Мазалица: Приједлог ребаланса показује стабилност буџета

Република Српска

Мазалица: Приједлог ребаланса показује стабилност буџета

1 д

0
Ближи се "црни петак": МУП Српске издао упозорење грађанима

Република Српска

Ближи се "црни петак": МУП Српске издао упозорење грађанима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner