Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске

26.11.2025
12:22
Коментари:1
Када нам дођу гости из наше матичне земље, наше Републике Српске, то је онда за нас Србе овде у Мађарској црвено слово, односно празник, и у то име су увек добродошли Милорад Додик као лидер Срба из тих крајева и наш будући предсједник, односно изабрани предсједник Синиша Каран, истакао је Његово високопреосвештенство митрополит будимски Лукијан.
"Велика је част сваки пут да када дођу наши људи из матице, а то подразумијева не само Србију него и Републику Српску, да обићу српску мањину у Мађарској. Увијек имамо о чему да разговарамо", рекао је митрополит Лукијан новинарима у Текелијануму у Будимпешти након састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком и новоизабраним предсједником Српске Синишом Караном.
Република Српска
Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци
Рекао је да у Мађарској има доста српске омладине и радника који су дошли из разних крајева, оставили своје породице и сада овдје уче, раде, живе.
Република Српска
Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму