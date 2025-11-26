Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци

26.11.2025
12:07
Коментари:0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић изразила је захвалност премијеру Мађарске Виктору Орбану, што Мађарска наставља развијати економску сарадњу и јачати политичко разумијевање са институцијама и руководством Републике Српске.
Како она додаје, у објави на друштвеној мрежи Икс, након посјете делегације Српске Будимпешти, коју чине предсједник СНСД-а Милорад Додик, в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран, сутра ће се у Бањалуци дочекати министра иностраних послова Мађарске Петер Сијарто.
Подсјећамо, Додик, Каран и Тришић Бабић присуствовали су састанку са Орбаном у Будимпешти, те још једном показали да су односи Мађарске и Српске на највишем нивоу.
Изражавам захвалност премијеру @PM_ViktorOrban што Мађарска наставља развијати економску сарадњу и јачати политичко разумијевање са институцијама и руководством Републике Српске. Након посјете наше делегације Будимпешти, коју чине предсједник @MiloradDodik, в.д. предсједника… pic.twitter.com/RQPn3p8v6N— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 26, 2025
