Егић: Дефиле у Сребреници је провокација по директиви из Сарајева

СРНА

26.11.2025

10:50

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић изјавио је да је обиљежавање законски неутемељеног празника на територији Републике Српске 25. новембра - такозваног дана државности БиХ провокација која се годинама спроводи по директиви из Сарајева.

Егић је истакао да је дефиле у Сребреници, гдје се јасно на фотографијама виде учесници, од којих неки огрнути ратним заставама такозване Армије БиХ, евидентно био покушај изазивања инцидента, што актерима овог догађаја није пошло за руком, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

"Као министар рада и борачко-инвалидске заштите оштро осуђујем истицање ратних обиљежја и позивам бошњачку политичку елиту да престану са хушкачком реториком, нарочито приликом неуставних и такозваних празника", рекао је Егић.

Сребренички Бошњаци, предвођени сународницима из општинске власти и установа јуче су продефиловали кроз центар Сребренице, при чему су осим заставица БиХ, виђене и ратне заставе такозване Армије БиХ.

Поједине дјевојчице биле су током дефилеа провокативно огрнуте ратним заставама такозване Армије БиХ под којим су у посљедњем рату чињени злочини над Србима.

Бивши Дан ЗАВНОБиХ-а 25. новембар обиљежава се као такозвани дан државности у дијелу ФБиХ који је већински насељен бошњачким становништвом, док га Хрвати не обиљежавају као празник.

На нивоу БиХ нема закона о празницима, па су у ентитетима на снази закони о празницима Републике Српске и ФБиХ.

Република Српска слави 9. јануар као Дан Републике и 21. новембар као Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

Данијел Егић

