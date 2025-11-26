Тужан епилог потраге: Пронађена тијела нестале Ане (20) и њеног пријатеља

Извор:
26.11.2025
Два тијела пронађена су данас у у Овчарско-кабларској клисури. Возило је рано јутрос нађено поред пута, заглављено у бетонском пропусту поред магистрале Чачак - Пожега у аутомобилу који је слетио са пута.
Како је за српске медије незванично потврђено из породице, у питању су тијела нестале Ане Радовић (20) и њеног пријатеља који је био са њом у возилу и који је возио ауди.
Ана Радовић нестала је 23.новембра када је са Златибора кренула у Београд на факултет. Посљедњи пут, са њом се чуо брат, а позив се догодио у 18.45 сати. Након позива, Ана је, према ријечима оца, била доступна још 14 сати, а потом се телефон угасио и породица од тада више није имала ниједан траг о томе гдје се дјевојка налази.
Нестанак је пријавила мајка, а отац је сматрао “да је вероватноћа да је доживела саобраћајну несрећу мала".
