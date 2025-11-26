Полицији пријавио да је изгубио возачку дозволу, она му раније одузета

Извор:
Полицијској станици Шековићи јуче је државни службеник пријавио да је лице А.Ђ, такође из Шековића, изгубило возачку дозволу. Провјером досијеа возача утврђено је да му је она одузета због вожње у алкохолисаном стању.
Све је приајвљено полицији јуче око 13.30 часова.
-О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија Власеница, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја - саопштено је из ПУ Зворник.
