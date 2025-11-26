Logo
Полицији пријавио да је изгубио возачку дозволу, она му раније одузета

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Полицијској станици Шековићи јуче је државни службеник пријавио да је лице А.Ђ, такође из Шековића, изгубило возачку дозволу. Провјером досијеа возача утврђено је да му је она одузета због вожње у алкохолисаном стању.

Све је приајвљено полицији јуче око 13.30 часова.

-О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија Власеница, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Навођење на овјеравање неистинитог садржаја - саопштено је из ПУ Зворник.

