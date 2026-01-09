Logo
Спасили четири странца након удеса, међу њима двоје дјеце

09.01.2026

20:13

Спасили четири странца након удеса, међу њима двоје дјеце
Фото: Facebook

Четири страна држављанина, међу којима је било двоје дјеце, спасена су након саобраћајне незгоде у планинском мјесту Ћесим у општини Коњиц, саопштила је Горска служба спасавања /ГСС/ станица Мостар.

Према доступним информацијама, стране држављане је навигација погрешно усмјерила на неадекватну и у зимским условима непроходну путну дионицу, а због снијега и отежаних временских услова возило је слетјело и преврнуло се у јарак, наведено је у саопштењу.

Захваљујући брзом реаговању, особе су правовремено лоциране и сигурно збринуте. Акција је завршена без посљедица по особе које су биле угрожене.

У акцији су учествовали спасиоци у сарадњи с полицијским управама и службом цивилне заштите града Мостара.

Горска служба спасавања станица Мостар је апеловала да сви возачи у зимским условима посебну пажњу посвете провјери проходности путева, временским приликама и избору руте, те да се не ослањају искључиво на навигацијске апликације, нарочито приликом кретања кроз планинска и слабо приступачна подручја.

Саобраћајна несрећа

несрећа

