Американци стижу у Венецуелу: Преузимају власт?

Тим америчког Стејт департмента отпутовао је данас у Венецуелу, што је прва таква посјета од свргавања предсједника Николаса Мадура, саопштио је амерички званичник.
Посјета је уприличена у тренутку док САД разматрају поновно отварање своје амбасаде у Каракасу и наглашава жељу администрације америчког предсједника Доналда Трампа да поново успостави дипломатско присуство у земљи којом је рекао да ће "управљати" САД, преноси Си-ен-ен.
Према наводима званичника, дипломатско‑безбједносно особље из Јединице за питања Венецуеле, са сједиштем у Колумбији, као и вршилац дужности америчког амбасадора у Колумбији Џон Мекенамара, отпутовали су у престоницу Венецуеле "да обаве првобитну процену за потенцијално фазно обнављање рада".
САД су повукле своје дипломате и обуставиле рад амбасаде у Каракасу 2019. године, а Јединица за питања Венецуеле од тада ради са тимом америчких дипломата у амбасади у Боготи. Високи званичник Стејт департмента рекао је раније да се Министарство "припрема за поновно отварање" амбасаде у Венецуели "уколико предсједник (САД) донесе такву одлуку".
Разговори о могућим сусретима између америчких дипломата из Јединице за питања Венецуеле и привременог венецуеланског политичког руководства се воде, али се не очекује да ће се они одржати током ове посјете, додао је званичник.
