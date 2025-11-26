Logo
Бивши запослени годинама примали плате

Бивши запослени годинама примали плате
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Ревизијом рада владиних агенција у аустралијској држави Нови Јужни Велс откривено је да је готово 400 милиона америчких долара исплаћено људима који годинама нису радили, саопштила је државна ревизорска служба.

За једног бившег запосленог у владиној агенцији, која није именована, утврђено је да је континуирано примао плату до јуна ове године, упркос томе што је напустио агенцију прије седам година, наводи се у саопштењу.

Други је преплаћен за готово 300.000 долара током три године, а агенција сада покушава да поврати тај новац, пренијела је агенција ААП.

Укупан број грешака у финансијским евиденцијама агенције опао је са 88 на 55 у фискалној 2025. години, али се вриједност грешака готово удвостручила, са 232 милиона долара на 397 милиона долара.

Ревизор је открио да радници на одређен дугорочни период представљају значајан терет за државне финансије, са више од 200 спољних сарадника који обављају послове дуже од пет година.

Влада Новог Јужног Велса покушала је да смањи ослањање на извођаче послова, али у водећем синдикату Новог Јужног Велса кажу да је потребно учинити више да би се заштитио јавни сектор.

"Аутсорсинг је лажна економија и пружа лош повраћај вриједности пореским обвезницима Новог Јужног Велса. То је и скупље и лишава јавни сектор стручности", рекао је генерални секретар синдиката Новог Јужног Велса Марк Мори.

Ревизор је позвао агенције да докажу да интерно имају мањак одговарајућих кандидата прије него што ангажују извођаче радова, да би се зауставило расипничко трошење.

Коментари (1)
