Звучи невјероватно: Ево колико је коштала мала порција ћевапа 2002. године

26.11.2025

09:37

Звучи невјероватно: Ево колико је коштала мала порција ћевапа 2002. године
Фото: АТВ

Интернетом кружи рачун из популарне сарајевске ћевабџинице Жељо из 2002. године.

Мала порција ћевапа тада је коштала двије КМ, а порција од седам ћевапа била је само три КМ.

На рачуну из Ћевабџинице Жељо, који је износио 10 марака, могло се купити три порције ћевапа и двије Кока коле, објавио је Вечерњи.ба.

Вода однијела мост-Фојница-26112025

Градови и општине

Вода однијела мост у Фојници (ВИДЕО)

Поређења ради, данас порција од пет ћевапа у тој истој ћевабџиници кошта седам КМ, а велика порција износи 14КМ.

"Сад је марамица уз ћевап 2 КМ", "Сад је 2 КМ ћевап", "Некад било сад се спомињало", неки су од коментара испод објаве.

ćevapi

cijena

