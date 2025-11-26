Звучи невјероватно: Ево колико је коштала мала порција ћевапа 2002. године

26.11.2025
Интернетом кружи рачун из популарне сарајевске ћевабџинице Жељо из 2002. године.
Мала порција ћевапа тада је коштала двије КМ, а порција од седам ћевапа била је само три КМ.
На рачуну из Ћевабџинице Жељо, који је износио 10 марака, могло се купити три порције ћевапа и двије Кока коле, објавио је Вечерњи.ба.
Поређења ради, данас порција од пет ћевапа у тој истој ћевабџиници кошта седам КМ, а велика порција износи 14КМ.
"Сад је марамица уз ћевап 2 КМ", "Сад је 2 КМ ћевап", "Некад било сад се спомињало", неки су од коментара испод објаве.
