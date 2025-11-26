У Мостару се излила Дрежанка, вода продире у куће, становници траже помоћ

26.11.2025
Током ноћи дошло је до наглог раста водостаја ријеке Дрежнице сјеверно од Мостара, путеви су поплављени, а вода продире у куће.
Узнемирени грађани провели су бесану ноћ спасавајући имовину и страхујући за своје животе, пише Бљесак инфо.
- Вода носи све пред собом, пливају, не можемо до трговине, до аутобуса. Неке куће су одсјечене од свијета - кажу становници из долине Дрежнице и апелују на андлежне да помогну.
Долина Дрежнице налази се тек неколико километара јужно од Доње Јабланице и такође је била погођена катастрофалним бујичним поплавама прошле године, када је у том и околним мјестима страдало укупно 27 људи.
Ове године у марту набујала Дрежанка је однијела пут у насељу Луке.
- Од прошлог пута мало су поправили. Послали су неког сеоског багеристу да навуче пијесак како би нам замазали очи. Тај пијесак вода је јуче однијела. Морамо шумом до аутобуса, има болесних особа којима ни хитна помоћ не може доћи - кажу становници Дрежнице.
