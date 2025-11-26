Logo
У Мостару се излила Дрежанка, вода продире у куће, становници траже помоћ

26.11.2025

09:23

Мјерење водостаја ријеке
Током ноћи дошло је до наглог раста водостаја ријеке Дрежнице сјеверно од Мостара, путеви су поплављени, а вода продире у куће.

Узнемирени грађани провели су бесану ноћ спасавајући имовину и страхујући за своје животе, пише Бљесак инфо.

Регион

Швајцарска забранила концерт хрватских извођача

- Вода носи све пред собом, пливају, не можемо до трговине, до аутобуса. Неке куће су одсјечене од свијета - кажу становници из долине Дрежнице и апелују на андлежне да помогну.

Долина Дрежнице налази се тек неколико километара јужно од Доње Јабланице и такође је била погођена катастрофалним бујичним поплавама прошле године, када је у том и околним мјестима страдало укупно 27 људи.

Ове године у марту набујала Дрежанка је однијела пут у насељу Луке.

Поплаве

Градови и општине

Излиле се Јошавка и Плива, угрожено више домаћинстава

- Од прошлог пута мало су поправили. Послали су неког сеоског багеристу да навуче пијесак како би нам замазали очи. Тај пијесак вода је јуче однијела. Морамо шумом до аутобуса, има болесних особа којима ни хитна помоћ не може доћи - кажу становници Дрежнице.

Мостар

vodostaji rijeka

