Пјешак повријеђен у саобраћајној несрећи у Градишци

Извор:
АТВ
26.11.2025
09:56
Коментари:0
Лице из Градишке чији су иницијали Ј.Б. повријеђено је у саобраћајној незгоди у овом граду.
Из Полицијске управе Градишка је саопштено да су у незгоди која се догодила синоћ учествовали путнички аутомобил "мерцедес" којим је управљало лице из Градишке чији су иницијали М.В. те Ј.Б. као пјешак.
Увиђај су обавили Припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.
