Пјешак повријеђен у саобраћајној несрећи у Градишци

Извор:

АТВ

26.11.2025

09:56

Коментари:

0
Фото: АТВ

Лице из Градишке чији су иницијали Ј.Б. повријеђено је у саобраћајној незгоди у овом граду.

Из Полицијске управе Градишка је саопштено да су у незгоди која се догодила синоћ учествовали путнички аутомобил "мерцедес" којим је управљало лице из Градишке чији су иницијали М.В. те Ј.Б. као пјешак.

Посао

Свијет

Бивши запослени годинама примали плате

Увиђај су обавили Припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.

Саобраћајна несрећа

povrijeđen pješak

Градишка

Коментари (0)
