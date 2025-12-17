Logo
Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје

Извор:

АТВ

17.12.2025

05:45

Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје
Фото: Уступљена фотографија

Без електричне енергије данас, 17. децембра, више улица и насеља у Бањалуци.

Наиме, без струје ће бити више дијелова улица, као и дијелови три насеља.

Како је саопштено из “Електрокрајине” од девет до 14 часова, без електричне енергије биће дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штпца, Наталије Јовић, Лесковачка и Јовице Савиновића.

"Од девет до 15 часова без електричне енергије ће бити дијелови насеља Агино Село и Бочац, а од осам до 15 часова дио насеља Стратинска (Вукојевићи)", наводе они.

