Бањалучани, спремите се: Ови дијелови данас остају без струје

Извор:
АТВ
17.12.2025
05:45
Коментари:0
Без електричне енергије данас, 17. децембра, више улица и насеља у Бањалуци.
Наиме, без струје ће бити више дијелова улица, као и дијелови три насеља.
Како је саопштено из “Електрокрајине” од девет до 14 часова, без електричне енергије биће дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штпца, Наталије Јовић, Лесковачка и Јовице Савиновића.
"Од девет до 15 часова без електричне енергије ће бити дијелови насеља Агино Село и Бочац, а од осам до 15 часова дио насеља Стратинска (Вукојевићи)", наводе они.
