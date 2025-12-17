Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

Извор:
Агенције
17.12.2025
06:27
Коментари:0
У америчким школама учи се како су САД побиједиле у познатом рату, али је истина сасвим другачија.
Давне 1812. године САД су мислиле да се могу супротставити Британском Царству, у то вријеме најјачој сили на Земљи.
Чак је Вашингтон планирао и инвазију на Канаду коју су подржавали Британци. Канада се одупрла и потиснула америчке трупе натраг у САД.
Свијет
Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља
И то није чак ни срамотан дио. Британске снаге су касније упловиле, заузеле главни град Вашингтон и спалиле Бијелу кућу до темеља.
Тадашњи амерички предсједник Џејмс Мадисон дословно је морао побјећи. То је био један од најгорих тренутака у америчкој историји.
Зато што је посљедња битка, Њу Орлеанс, била огромна побједа САД, која се догодила након што је мировни споразум већ био потписан.
Република Српска
Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије
Није ништа промијенила, али је изгледала сјајно у књигама историје.
У америчким учионицама, прича се обично завршава том великом побједом, али су прескочили дио гдје ништа заправо није освојено.
Нема земље, нема испуњених захтјева, само брутална пат позиција прерушена у тријумф.
Тако амерички студенти одрастају мислећи да је то била побједа, док су у стварности САД једва избјегле много већи губитак.
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч1
Република Српска
11 ч0
Занимљивости
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч1
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму