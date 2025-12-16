Logo
Large banner

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Аутор:

Стеван Лулић

16.12.2025

21:13

Коментари:

0
Поједини борци у Српској ће примати два додатка
Фото: АТВ

Поједини борци у Републици Српској могли би убудуће да примају двије борачке накнаде, најавила је за АТВ министар финансија Зора Видовић.

Она је за АТВ објаснила да се ово односи на све борце који немају услове за пензију, односно радни стаж.

Истакла је да ће ове исплате почети када се усвоји закон који је договорен са борачким организацијама.

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Буџет реално остварив

"Од првог јануара 2027. године, кад се усвоји закон у наредној години јер нисмо сад могли јер није закон усвојен, сви они борци који имају преко 65 година, а немају услове за пензију, би добијали мјесечно по два борачка додатка", нагласила је Видовићева за АТВ.

Поручила је да је ово значајан искорак који ће ријешити статус бораца у Републици Српској.

"Процијенили смо да су те категорије потпуно задовољне и сви су били за тај приједлог", рекла је министар финансија Српске у емисији "У првом плану".

Већа издвајања за здравствену заштиту бораца

Говорећи о буџету за наредну годину, Видовићева је најавила и већа издвајања за здравствену заштиту бораца.

"Имамо здравствену заштиту за борце, она се плаћа из буџета Фонду здравственог осигурања. 2026. године је то 24 милиона и веће је за 65 посто него што је било у 2025. години", каже министар финансија.

Avion

Србија

Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

Поента је, додаје Видовићева, да борачке категорије у што већој мјери буду задовољне.

Како каже, за борачка давања у наредном буџету намијењено је више од пола милијарде марака.

Идеја која није усвојена

Осврнула се и на идеју о којој са борачким категоријама није постигнут договор, а то је да они којима није потребно не примају одређене накнаде које би се преусмјериле на оне људе који су у већој потреби.

"Велика се средства издвајају, има велики број корисника тако да у суштини не добију много. Било би добро, али то нисмо могли постићи договор с њима, кад би они којима то није потребно да то не добијају, онда би ови којима је то потребно заиста добили више. Али, они то не прихватају", рекла је за АТВ Зора Видовић.

Преузимање дијела текста или чланка у цјелини дозвољено уз навођење извора и линковање истог!

Подијели:

Тагови:

Зора Видовић

У првом плану

boračke kategorije

Борачки додатак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

Друштво

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

2 ч

0
Најљепши гол 2025. године

Фудбал

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

2 ч

0
Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Бања Лука

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

2 ч

4
Супружници убијени у терористичком нападу у Аустралији

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

3 ч

0

Више из рубрике

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Буџет реално остварив

1 ч

0
Народна скупштина о економским реформама и буџету

Република Српска

Народна скупштина о економским реформама и буџету

3 ч

0
Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

Република Српска

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

4 ч

4
Додик: Србију волимо, а са Хрватима сарађујемо у ономе што је наш интерес

Република Српска

Додик: Србију волимо, а са Хрватима сарађујемо у ономе што је наш интерес

5 ч

7
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50

21

54

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор

21

39

Дјечака силовала жена (55) код које је становао са мајком: Злостављање трајало десет година

21

33

Први лет из Европе у Багдад након 35 година

21

30

Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner