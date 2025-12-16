Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Аутор:Стеван Лулић
Поједини борци у Републици Српској могли би убудуће да примају двије борачке накнаде, најавила је за АТВ министар финансија Зора Видовић.
Она је за АТВ објаснила да се ово односи на све борце који немају услове за пензију, односно радни стаж.
Истакла је да ће ове исплате почети када се усвоји закон који је договорен са борачким организацијама.
"Од првог јануара 2027. године, кад се усвоји закон у наредној години јер нисмо сад могли јер није закон усвојен, сви они борци који имају преко 65 година, а немају услове за пензију, би добијали мјесечно по два борачка додатка", нагласила је Видовићева за АТВ.
Поручила је да је ово значајан искорак који ће ријешити статус бораца у Републици Српској.
"Процијенили смо да су те категорије потпуно задовољне и сви су били за тај приједлог", рекла је министар финансија Српске у емисији "У првом плану".
Говорећи о буџету за наредну годину, Видовићева је најавила и већа издвајања за здравствену заштиту бораца.
"Имамо здравствену заштиту за борце, она се плаћа из буџета Фонду здравственог осигурања. 2026. године је то 24 милиона и веће је за 65 посто него што је било у 2025. години", каже министар финансија.
Поента је, додаје Видовићева, да борачке категорије у што већој мјери буду задовољне.
Како каже, за борачка давања у наредном буџету намијењено је више од пола милијарде марака.
Осврнула се и на идеју о којој са борачким категоријама није постигнут договор, а то је да они којима није потребно не примају одређене накнаде које би се преусмјериле на оне људе који су у већој потреби.
"Велика се средства издвајају, има велики број корисника тако да у суштини не добију много. Било би добро, али то нисмо могли постићи договор с њима, кад би они којима то није потребно да то не добијају, онда би ови којима је то потребно заиста добили више. Али, они то не прихватају", рекла је за АТВ Зора Видовић.
