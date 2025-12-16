Народна скупштина о економским реформама и буџету

Извор:
Актуелни час био је прави час за посланике да постављају питања министрима. Било је разних тема, али оно што је ових дана свим борцима битно јесте повећање борачког додатка, што је и потврдио сам министар Данијел Егић одговарајући на посланичко питање зашто повећање не креће одмах него од марта наредне године.
"Кад то буде сигуран прилив и сигурна средства у буџету да не би варали људе који су најзаслужнији за стварање Српске тада ће се кренути са првим увећањем борачког додатка 4 КМ, након доношења закона 4,5 и везаће се за просјечну плату, а цијенимо да ће 2027. кад се систем обрачуна борачког додатка почне спроводити то бити 5 КМ", рекао је Данијел Егић, министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске.
Кад су у питању економске реформе, предсједник Владе Српске Саво Минић је, образлажући ову тачку рекао да се планира низ мјера за економску трансформацију Српске.
У расправама се помињао и приједлог буџета за наредну годину који износи 7,4 милијарди КМ. Док посланици владајуће коалиције сматрају да је буџет реалан, опозиција тврди да ће бити проблема са извршењем буџета.
"Можемо очекивати доста пројеката нових а оно што је за грађане битно је повећање плата у великом броју сектора, борачки додатака рекордан износ плате у области културе наш правац и сматрам да је буџет написан квалитетно", рекао је Младен Илић, посланик СНСД у НСРС.
"Буџет није повећан ни због повећања извоза или инвестиција него новим кредитима и обвезницама имамо задужење од 1,7 милијарди којим се враћа дуг, што значи да се овим буџетом само преживљава", рекла је Загорка Граховац, посланик Листа за правду и ред у НСРС
"Ми као Република Српске морамо да се опредијелимо да ли желимо да улажемо у приоритете а то мора да буде останак наших људи,смањење пореза послодавцима који могу бити конкурентни и задржати наше раднике овдје", рекао је Милан Петковић, посланик СДС у НСРС.
Економиста Зоран Павловић каже да ће економији Српске бити тешко изнијети буџет али да је пред нама наредна година која ће показати коначан исход.
"За наше грађане је основно питање плате пензије и здравство, то су есенцијалне ствари за наше грађане и видјећемо како ће се то прикупити јер прикупљање зависи од броја запослених а ми немамо раст него стагнацију зато што је привредна ситуација доста тешка", рекао је Зоран Павловић, економиста.
Народна скупштина ће расправљати,између осталог и о измјенама закона о доприносима, порезу на доходак и на добит, о измјени Кривичног законика као и о зашити здравља становништва од дуванских производа.
