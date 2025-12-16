Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

Извор:
До најлуђе ноћи све се ситније броји. Неки су већ одавно преспремни, други никако да изброје колико ће их то све коштати, дестинације од идилично планинских пејзажа до кући у лавору уз ТВ програм.
"Не знам још тачно, али неке су индиције да би могли бити на Јахорини", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
"За Нову годину ћу стандардно у Црну Гору, ове године ћу у Котор", рекла је Загорка Граховац, посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске
"Па нигдје тренутно, пошто нема зимских падавина. Мислио сам на Јахорину, остаћу кући у Брчком.", рекао је Зоран Кокановић, посланик Социјалистичке партије у Народној скупштини Републике Српске.
"Традиционално се спустимо негдје до приморја, до Будве, до црногорског приморја", рекао је Небојша Вукановић, шеф Клуба посланика Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске.
Док ће углавном политичари пјевати "хајдемо у планине јер тамо нема зиме", или близу обале, али са гријаном морском водом у базенима, грађани ће како ствари стоје у Нову годину ући много хладније и магловитије.
"Па највјероватније на тргу, бићу онда на тргу".
"Нигдје, кући".
"Свако нека одлучи у складу са својим могућностима", кажу грађани.
Градоначелник Бањалуке најављује рекордне посјете и богат новогодишњи програм.
"Наша прошла година је била рекордна по посјети, готово 170 хиљада ноћења, а већ ова година је у овом периоду за 10% већа од оне рекордне", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Главна звијезда дочека под отвореним небом највећег града Српске биће Наташа Беквалац, поново.
"Ја знам коју ће жељу пожељети и обећали сте да ћете испунити", рекла је Наташа Беквалац, пјевачица.
Прве ноћи нове 2026. ће Ацо Пејовић, опуштено.
"Бањалуку волим, волим ту публику, волим ту енергију", рекао је Ацо Пејовић, пјевач.
Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта
Обе вечери под условом да индекс загађености ваздуха буде бар умјерено здрав. Ацо ће за дочек нове године у Будви опуштено добити 80 хиљада евра, а претходних година наступ Наташе Беквалац је коштао скромних као никотин 12 хиљада. Колико ће Бањалучане коштати наступ, вјероватно ћемо сазнати кад се ваздух рашчисти ружом вјетрова. Рекордима се надају и у туристичкој организацији Републике Српске.
"Наше колеге из локалних туристичких организација су припремиле заиста лијепе свечаности, лијепе манифестације за све оне који се ту налазе, а и за све госте који ће у овом и у периоду до половине јануара посјетити те локалне заједнице", рекао је Марко Радић, Туристичка организација Републике Српске.
Угоститељи трљају руке. Готово сви капацитети већ резервисани. Знају се и цијене.
"Што се тиче нашег новогодишњег пакета он износи 175 КМ, он укључује пиће добродошлице, богату вечеру на шведском столу и шампањац да се наздрави са најмилијим особама", рекао је Борис Костић, менаџер ресторана "Калдрма".
Има још времена За одлуку како и гдје прославити новогодишњу ноћ. Дефинитивно ће дебљина новчаника пресудити. Уколико већ одавно није на дијети.
