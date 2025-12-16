Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Извор:
Савјет министара утврдио је годишњу квоту радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за 2026. години од укупно 7.427 радних дозвола за продужење и ново запошљавање.
Од тог броја на Федерацију БиХ (ФБиХ) се односи 4.500, на Републику Српску 2.000 и Брчко дистрикт 927 радних дозвола.
Број радних дозвола које се могу издати за продужење већ изданих радних дозвола износи 2.350, од чега 1.500 за ФБиХ, Републику Српску 500 и Брчко дистрикт 350, док се док се за ново запошљавање странаца може издати 5.077 радних дозвола – ФБиХ 3.000, Република Српска 1.500 и Брчко дистрикт 577 радних дозвола.
Највише, 1.760 радних дозвола намијењено је за грађевинарство, 1.060 за прерађивачку индустрију, док је 560 радних дозвола одобрено хотелијерству и угоститељству за пружање услуга смјештаја, припреме и услуживања хране, саопштено је из Савјета министара.
Савјет министара БиХ утврђује годишњу квоту радних дозвола у складу с миграцијском политиком, и уз уважавање стања на тржишту рада.
На данашњој сједници, на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, Савјет министара донио је Одлуку о утврђивању Царинске тарифе за 2026. годину, што ће омогућити успјешније обављање спољнотрговинских послова између привредних субјеката у БиХ и у земљама потписницама ЦЕФТА споразума, односно земљама чланицама ЕУ.
