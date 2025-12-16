Logo
Large banner

Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Извор:

Агенције

16.12.2025

18:37

Коментари:

0
Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Савјет министара утврдио је годишњу квоту радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за 2026. години од укупно 7.427 радних дозвола за продужење и ново запошљавање.

Од тог броја на Федерацију БиХ (ФБиХ) се односи 4.500, на Републику Српску 2.000 и Брчко дистрикт 927 радних дозвола.

ChatGPT

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција предвидјела како ће људи изгледати за 25 година

Број радних дозвола које се могу издати за продужење већ изданих радних дозвола износи 2.350, од чега 1.500 за ФБиХ, Републику Српску 500 и Брчко дистрикт 350, док се док се за ново запошљавање странаца може издати 5.077 радних дозвола – ФБиХ 3.000, Република Српска 1.500 и Брчко дистрикт 577 радних дозвола.

Највише, 1.760 радних дозвола намијењено је за грађевинарство, 1.060 за прерађивачку индустрију, док је 560 радних дозвола одобрено хотелијерству и угоститељству за пружање услуга смјештаја, припреме и услуживања хране, саопштено је из Савјета министара.

Савјет министара БиХ утврђује годишњу квоту радних дозвола у складу с миграцијском политиком, и уз уважавање стања на тржишту рада.

Елмедин Конаковић

БиХ

Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

На данашњој сједници, на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, Савјет министара донио је Одлуку о утврђивању Царинске тарифе за 2026. годину, што ће омогућити успјешније обављање спољнотрговинских послова између привредних субјеката у БиХ и у земљама потписницама ЦЕФТА споразума, односно земљама чланицама ЕУ.

Подијели:

Тагови:

Савјет министара БиХ

Радници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Тенис

Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

1 ч

0
Оловка писање рука папир

Занимљивости

Ове српске ријечи користи цијели свијет

1 ч

0
Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Бања Лука

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

1 ч

0
Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Сцена

Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

2 ч

0

Више из рубрике

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

Друштво

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

2 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Ови градови су данас на врху листе загађења у БиХ

3 ч

0
Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Друштво

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

3 ч

0
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Друштво

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Преминуо на лету Чикаго-Београд: Супруга тражи путника који је сједио поред њега

19

59

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

19

52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

19

45

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

19

42

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner