Logo
Large banner

Ови градови су данас на врху листе загађења у БиХ

16.12.2025

16:56

Коментари:

0
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Лош квалитет ваздуха и данас је забиљежен у великом дијелу Босне и Херцеговине, а у појединим градовима стање је оцијењено као изузетно опасно по здравље становништва.

Најкритичнија ситуација евидентирана је у Тузли, гдје је у 14 сати индекс квалитета ваздуха достигао алармантних 393. Слиједе Сарајево са индексом 262, Гацко 225, Вогошћа 223 те Ливно са вриједношћу 213.

policija rotacija

Регион

Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

На овим подручјима упозорава се на озбиљне здравствене посљедице које могу погодити цјелокупно становништво. Грађанима се савјетује да током боравка на отвореном простору избјегавају физичке напоре, док се трудницама, дјеци, старијим особама те особама са срчаним и респираторним обољењима препоручује да остану у затвореним просторијама.

Нездрав ваздух забиљежен је и у Хаџићима (196), Лукавцу (191), Високом (190), Илијашу (189), Бањој Луци (168), Зеници (165), Приједору (156), као и у Живиницама и Требињу гдје су измјерене вриједности 154 и 153. У овим срединама могућа је појава погоршања симптома код хроничних болесника, посебно оних са астмом и срчаним обољењима, док и здраве особе могу осјетити негативне ефекте загађења.

За плућне и срчане болеснике, труднице, дјецу и старије особе препоручује се значајно смањење или потпуно избјегавање вањских активности, док се и осталим грађанима савјетује опрез и ограничавање боравка на отвореном.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе

У Бихаћу је ваздух окарактерисан као нездрав за осјетљиве групе, уз индекс 122, док је у Мостару и на Иван-седлу стање оцијењено као умјерено загађено, с вриједностима 91 и 66, објављено је на страници организације Екоакција.

Подијели:

Тагови:

zagađen vazduh

magla

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

Сцена

Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

1 ч

0
Илустрација

Регион

Ухапшен психијатар, раније пријављен да је тукао д‌јецу и колеге

1 ч

0
Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

БиХ

Штрајк здравствених радника се наставља, пропао покушај договора

1 ч

0
Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце

Република Српска

Додик: У наредној години примарно стимулисати домаће послодавце

1 ч

0

Више из рубрике

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

Друштво

Још један град даје једнократну помоћ пензионерима

1 ч

0
Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

Друштво

Најпознатији бх. метеоролог поручује: Тражите спас на планинама

1 ч

0
Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

Друштво

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

2 ч

0
На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

Друштво

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

17

38

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner