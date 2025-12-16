Ови градови су данас на врху листе загађења у БиХ

16.12.2025
16:56
Лош квалитет ваздуха и данас је забиљежен у великом дијелу Босне и Херцеговине, а у појединим градовима стање је оцијењено као изузетно опасно по здравље становништва.
Најкритичнија ситуација евидентирана је у Тузли, гдје је у 14 сати индекс квалитета ваздуха достигао алармантних 393. Слиједе Сарајево са индексом 262, Гацко 225, Вогошћа 223 те Ливно са вриједношћу 213.
На овим подручјима упозорава се на озбиљне здравствене посљедице које могу погодити цјелокупно становништво. Грађанима се савјетује да током боравка на отвореном простору избјегавају физичке напоре, док се трудницама, дјеци, старијим особама те особама са срчаним и респираторним обољењима препоручује да остану у затвореним просторијама.
Нездрав ваздух забиљежен је и у Хаџићима (196), Лукавцу (191), Високом (190), Илијашу (189), Бањој Луци (168), Зеници (165), Приједору (156), као и у Живиницама и Требињу гдје су измјерене вриједности 154 и 153. У овим срединама могућа је појава погоршања симптома код хроничних болесника, посебно оних са астмом и срчаним обољењима, док и здраве особе могу осјетити негативне ефекте загађења.
За плућне и срчане болеснике, труднице, дјецу и старије особе препоручује се значајно смањење или потпуно избјегавање вањских активности, док се и осталим грађанима савјетује опрез и ограничавање боравка на отвореном.
У Бихаћу је ваздух окарактерисан као нездрав за осјетљиве групе, уз индекс 122, док је у Мостару и на Иван-седлу стање оцијењено као умјерено загађено, с вриједностима 91 и 66, објављено је на страници организације Екоакција.
