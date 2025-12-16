Извор:
16.12.2025
16:39
Дјечији психијатар (46) из КБЦ-а Осијек ухапшен је и казнено пријављен због сумње да је починио низ тешких казнених дјела, укључујући злостављање малољетних пацијената и омогућавање трошења дроге. Након довршеног криминалистичког истраживања, предан је притворском надзорнику, извијестила је полиција на својим страницама.
Психијатар је осумњичен, како сазнају медији, за злостављање четири малољетне дјевојке и двије пунољетне особе - дјевојку и младића.
Полиција сумња да је дјечији психијатар у периоду од 2016. до 2019. године у осјечком КБЦ-у искористио свој положај. Према наводима, на своја четири пацијента, који су у то вријеме били малољетници, обраћао се непримјереним ријечима, непримјерено их додиривао по тијелу те им давао дрогу на конзумацију.
Истрагом је такође утврђено да је од 2018. до 2023. године дрогу давао и одраслим особама, својим познаницима, данас 35-годишњакињи и 35-годишњаку. Жртве су, како се сазнаје, сада дале изјаве, односно одлучиле свједочити против њега те тужилаштво сматра да сада има довољно доказа да га казнено гони. Случај је због тога тек сада финализован.
Темељом налога Жупанијског суда у Осијеку, полиција је јуче обавила претрагу куће, ординације и возила којима се осумњичени користи. Том приликом пронађена су и одузета два рачунара, мобилни телефон те значајна количина разних дрога. Заплијењене су 33 врећице марихуане укупне тежине 213.9 грама, 12 таблета МДМА, хашиш, додатна паковања МДМА у груменима, амфетамин те шприца с 0.5 милилитара непознатог садржаја.
Након довршеног истраживања, здравствени радник је ухапшен и предан притворском надзорнику уз казнену пријаву за казнена дјела: "Повреда дјететових права", "Блудне радње", "Омогућавање трошења дрога" те "Неовлаштена производња и промет дрогама".
"Телеграм" јавља како је ријеч о љекару о којем су писали још средином септембра ове године када им се обратила мајка 16-годишњег дјечака обољелог од аутизма. Она је још 8. јула ове године Полицијској станици у Осијеку поднијела пријаву због повреде дјететових права, оптужујући ухапшеног љекара због нељудског третмана према њеном малољетном сину, пацијенту који се већ годинама лијечи од високо функционалног облика аутизма, тзв. Аспергеровог синдрома.
Љекар је тада, према наводима мајке 16-годишњака и још двоје доктора с истог Завода, грубо насрнуо на обољелог дјечака, више пута га снажно ударио по глави, вријеђао и омаловажавао. Мајка је испричала како то није био први пут. Први пут, каже, снажно га је шаком ударио у нос тако да је дјечаку шикнула крв. Мајка је остала збуњена, била је у истој просторији, љекарској ординацији, када се то догодило. Каже како се није снашла већ је покушала смирити дјечака и обрисати му крв с лица. Иако је била потпуно згрожена понашањем психијатра, бојала се и ништа није рекла.
Двоје психијатара с којима је разговарао "Телеграм" испричали су да је исти љекар физички насрнуо и на своју колегицу, психијатра, да ју је неколико пута ошамарио у простору Завода. Она је то пријавила дирекцији КБЦ-а, али рекли су како ништа не могу, како нема доказа и да ће њена ријеч бити против његове, писао је "Телеграм".
На упит о наведеним оптужбама из КБЦ-а Осијек су за "Телеграм" изјавили да је "Дирекција предузело све радње и да је поступак у току". Из полиције такође нису жељели давати више информација, позивајући се на заштиту права и добробити дјеце, преноси "Индекс".
