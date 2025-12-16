Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

Извор:
Организована ауто-мафија за коју се сумња да је украла десетак аутомобила "пала" је у Хрватској, а како јављају тамошњи медији, претреси и хапшења проводе се и у Босни и Херцеговини.
У току су хапшења и хитне доказне радње које, по налогу УСКОК-а, проводи Полицијска управа загребачка, саопштио је УСКОК, а објавио је то "Јутарњи лист", данас 16. децембра.
Наведене радње проводе се на подручју Загреба и других мјеста у Хрватској.
На мети је више особа за које се основано сумња да су починиле кривична дјела крађе аутомобила у саставу злочиначког удружења.
Осим тога се, у сарадњи са Тужилаштвом Босне и Херцеговине, хитне доказне радње проводе и у неколико мјеста у Босни и Херцеговини, јавља поменути хрватски лист.
Међутим, није прецизирано у којем дијелу земље се проводи ова акција.
Како сазнаје "Јутарњи", сумња се да су ухапшене особе на загребачком подручју украле десетак аутомобила средње класе марки ситроен, форд, фолксваген.
УСКОК ће након испитивања осумњиченика донијети одлуку о даљем поступању у предметном случају о чему ће правовремено обавијестити јавност.
