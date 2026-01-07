Logo
Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге

07.01.2026

19:43

Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге
Коста Симић, брат Цвијана Симића за којим се трагало, данас се кратко огласио на друштвеним мрежама поруком која ломи срце: "Љубави моја почивај у миру".

Подсјетимо, беживотно тијело Цвијана Симића (27), који је нестао 2. јануара, пронађено је данас на подручју Бочца, потврђено је за АТВ.

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића

Тијело је пронађено у води недалеко од мјеста гдје је претходно пронађен Симићев аутомобил. На лицу мјеста извршен је увиђај и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци наложило је да се изврши обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

