Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге

Извор:
АТВ
07.01.2026
19:43
Коментари:0
Коста Симић, брат Цвијана Симића за којим се трагало, данас се кратко огласио на друштвеним мрежама поруком која ломи срце: "Љубави моја почивај у миру".
Подсјетимо, беживотно тијело Цвијана Симића (27), који је нестао 2. јануара, пронађено је данас на подручју Бочца, потврђено је за АТВ.
Хроника
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића
Тијело је пронађено у води недалеко од мјеста гдје је претходно пронађен Симићев аутомобил. На лицу мјеста извршен је увиђај и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци наложило је да се изврши обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
Хроника
1 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Тренутно на програму