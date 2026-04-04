Због буре под Велебитом на снази забрана саобраћаја за поједине групе возила

На Хрватском приморју дува бура, а под Велебитом с олујним ударима, због чега је на снази забрана саобраћаја за поједине категорије возила, саопштио је јутрос Хрватски аутоклуб (ХАК).
У саопштењу се наводи да је на снази забрана саобраћаја на Јадранској магистрали (ДЦ8) између Сибиња Крмпотског и Свете Марије Магдалене за И и ИИ категорију возила, пренио је Индекс.
Истиче се да је за сва возила отворен аутопут А1 Загреб-Сплит-Дубровник између чворова Свети Рок и Поседарје, као и ДЦ54 Масленица-Затон Обровачки, као и Пашки мост.
Србија
1 д0
Друштво
1 д0
Економија
1 д0
Друштво
1 д0
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Најновије
Најчитаније
