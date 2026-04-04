Због буре под Велебитом на снази забрана саобраћаја за поједине групе возила

04.04.2026 09:42

Коментари:

0
Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

На Хрватском приморју дува бура, а под Велебитом с олујним ударима, због чега је на снази забрана саобраћаја за поједине категорије возила, саопштио је јутрос Хрватски аутоклуб (ХАК).

У саопштењу се наводи да је на снази забрана саобраћаја на Јадранској магистрали (ДЦ8) између Сибиња Крмпотског и Свете Марије Магдалене за И и ИИ категорију возила, пренио је Индекс.

Истиче се да је за сва возила отворен аутопут А1 Загреб-Сплит-Дубровник између чворова Свети Рок и Поседарје, као и ДЦ54 Масленица-Затон Обровачки, као и Пашки мост.

Коментари (0)
