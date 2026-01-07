Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића

Аутор:Огњен Матавуљ
07.01.2026
19:23
Коментари:0
Беживотно тијело Цвијана Симића (27), који је нестао 2. јануара, пронађено је данас на подручју Бочца, потврђено је за АТВ.
Тијело је пронађено у води недалеко од мјеста гдје је претходно пронађен Симићев аутомобил. На лицу мјеста извршен је увиђај и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци наложило је да се изврши обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
Бања Лука
АТВ сазнаје: Код Бањалуке пронађен ауто несталог Цвијана Симића
Цвијан Симић нестао је 2. јануара када се, око 12.30 часова, удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци. Нестанак је пријављен 4. јануара и његов аутомобил "опел астра" снимљен је на подручју Сурјана код Мркоњић Града.
Возило је сутрадан пронађено на подручју Бочца, а у њему су зетечене личне ствари младића. Потрага је и данас настављена, у све су се укључили грађани, те је обезбијеђен чамац који је кориштен у потрази. Нажалост Симић је пронађен мртав.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Тренутно на програму