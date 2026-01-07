Logo
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића

Аутор:

Огњен Матавуљ

07.01.2026

19:23

Коментари:

0
нестао Цвијан Симић
Фото: Facebook

Беживотно тијело Цвијана Симића (27), који је нестао 2. јануара, пронађено је данас на подручју Бочца, потврђено је за АТВ.

Тијело је пронађено у води недалеко од мјеста гдје је претходно пронађен Симићев аутомобил. На лицу мјеста извршен је увиђај и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци наложило је да се изврши обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

Цвијан Симић

Бања Лука

АТВ сазнаје: Код Бањалуке пронађен ауто несталог Цвијана Симића

Цвијан Симић нестао је 2. јануара када се, око 12.30 часова, удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци. Нестанак је пријављен 4. јануара и његов аутомобил "опел астра" снимљен је на подручју Сурјана код Мркоњић Града.

Возило је сутрадан пронађено на подручју Бочца, а у њему су зетечене личне ствари младића. Потрага је и данас настављена, у све су се укључили грађани, те је обезбијеђен чамац који је кориштен у потрази. Нажалост Симић је пронађен мртав.

Тагови:

трагедија

nestao mladić

Цвијан Симић

