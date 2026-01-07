У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

07.01.2026
19:58
Коментари:0
Сњежне падавине створиле су бројне потешкоће широм Босне и Херцеговине. Незадовољство чишћењем снијега са улица, између осталих, протеклих дана исказали су и грађани Сарајева.
Тим поводом реаговали су из Кантоналног јавног комуналног предузећа Рад из којег су објавили јавни позив који пружа могућност зараде.
Из овог предузећа позивају сва радно способна лица старија од 18 година која се налазе на евиденцији Службе за запошљавање да се, уколико су заинтересована, пријаве ради ангажмана путем уговора о привременим и повременим пословима, а ради ручног чишћења, тротоара, мостова, пјешачких стаза у трајању до 60 дана (100 извршилаца).
"Заинтересована лица пријаву могу поднијети путем протокола Предузећа, уз обавезно достављање сљедеће документације: ЦИПС пријава пребивалишта (не старија од шест мјесеци), потврда о отвореном рачуну у банци, увјерење о евиденцији незапослених лица издато од надлежне службе, обавезно оставити контакт податке.
Све додатне информације могу се добити путем телефона 033 408-240", саопштено је из КЈКП Рад д.о.о. Сарајево.
