Logo
Large banner

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

07.01.2026

19:58

Коментари:

0
У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос
Фото: Pexels

Сњежне падавине створиле су бројне потешкоће широм Босне и Херцеговине. Незадовољство чишћењем снијега са улица, између осталих, протеклих дана исказали су и грађани Сарајева.

Тим поводом реаговали су из Кантоналног јавног комуналног предузећа Рад из којег су објавили јавни позив који пружа могућност зараде.

Из овог предузећа позивају сва радно способна лица старија од 18 година која се налазе на евиденцији Службе за запошљавање да се, уколико су заинтересована, пријаве ради ангажмана путем уговора о привременим и повременим пословима, а ради ручног чишћења, тротоара, мостова, пјешачких стаза у трајању до 60 дана (100 извршилаца).

"Заинтересована лица пријаву могу поднијети путем протокола Предузећа, уз обавезно достављање сљедеће документације: ЦИПС пријава пребивалишта (не старија од шест мјесеци), потврда о отвореном рачуну у банци, увјерење о евиденцији незапослених лица издато од надлежне службе, обавезно оставити контакт податке.

Све додатне информације могу се добити путем телефона 033 408-240", саопштено је из КЈКП Рад д.о.о. Сарајево.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Земљотрес у БиХ

БиХ

Земљотрес у БиХ

2 ч

0
У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

БиХ

У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

2 ч

0
Оружане снаге БиХ иду у Газу

БиХ

Оружане снаге БиХ иду у Газу

4 ч

0
Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

БиХ

Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

20

42

Ову навику требате избјегавати на Божић

20

26

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

20

12

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

19

58

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner