У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

Одређене серије формула за дојенчад из Холандије бренда "Нестле" у којима је утврђено присуство токсина - цереулид испоручене су у БиХ, саопштено је из Агенције за безбједност хране.
Ријеч је о токсину који може изазвати мучнину и повраћање.
Рок трајања производа је 31. октобар 2027. године, а лотови су 52850346AD, 51520346AE, 52860346BB, 52900346AB.
Заступник за "Нестле" у БиХ је "Нестле Адриатик БХ" Сарајево.
Агенција је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње обавијештена да се БиХ налази на листи земаља у које су испоручене ове серије производа и у току је прикупљање података о дистрибуцији ових спорних серија.
Агенција за безбједност хране БиХ доставила је расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским органима.
Претходно је Агенција, на основу информације које је објавила компанија "Нестле Адриатик БХ", обавијестила о добровољном опозиву појединих серија НАН формула за дојенчад.
Прехрамбена компанија Нестле саопштила је данас да ће повући неке серије производа за исхрану одојчади и са тржишта земаља у Америци и Азији, укључујући и из Кине и Бразила.
Најмање 37 земаља, већином европских држава, као и Аустралија, Бразил, Кина и Мексико издало је здравствена упозорења због могуће контаминације хране за одојчад те компаније, преноси Ројтерс.
Нестле је јуче саопштио да је тестирао сва уља арахидонске киселине и одговарајуће мјешавине уља које се користе у производњи својих потенцијално погођених производа за исхрану одојчади након што је откривен проблем са квалитетом у састојку водећег добављача.
