Logo
Large banner

У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

07.01.2026

18:21

Коментари:

0
У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини
Фото: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Одређене серије формула за дојенчад из Холандије бренда "Нестле" у којима је утврђено присуство токсина - цереулид испоручене су у БиХ, саопштено је из Агенције за безбједност хране.

Ријеч је о токсину који може изазвати мучнину и повраћање.

Рок трајања производа је 31. октобар 2027. године, а лотови су 52850346AD, 51520346AE, 52860346BB, 52900346AB.

Заступник за "Нестле" у БиХ је "Нестле Адриатик БХ" Сарајево.

Агенција је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње обавијештена да се БиХ налази на листи земаља у које су испоручене ове серије производа и у току је прикупљање података о дистрибуцији ових спорних серија.

Денвер-честитка

Кошарка

Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

Агенција за безбједност хране БиХ доставила је расположиве информације на даље поступање надлежним инспекцијским органима.

Претходно је Агенција, на основу информације које је објавила компанија "Нестле Адриатик БХ", обавијестила о добровољном опозиву појединих серија НАН формула за дојенчад.

Прехрамбена компанија Нестле саопштила је данас да ће повући неке серије производа за исхрану одојчади и са тржишта земаља у Америци и Азији, укључујући и из Кине и Бразила.

Најмање 37 земаља, већином европских држава, као и Аустралија, Бразил, Кина и Мексико издало је здравствена упозорења због могуће контаминације хране за одојчад те компаније, преноси Ројтерс.

Нестле је јуче саопштио да је тестирао сва уља арахидонске киселине и одговарајуће мјешавине уља које се користе у производњи својих потенцијално погођених производа за исхрану одојчади након што је откривен проблем са квалитетом у састојку водећег добављача.

Подијели:

Тагови:

bebe

Hrana

Nestle

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Оружане снаге БиХ иду у Газу

БиХ

Оружане снаге БиХ иду у Газу

4 ч

0
Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

БиХ

Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

7 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

БиХ

Грађани улазе у још једну неизвјесну ноћ: Дрина расте, а град без воде

1 д

0
Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

БиХ

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

20

42

Ову навику требате избјегавати на Божић

20

26

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

20

12

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

19

58

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner