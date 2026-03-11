Кремљ запријетио: Руска војска ће одговорити!

Извор:
СРНА
11.03.2026
09:04
Коментари:0
Руска војска ће одредити како ће одговорити на напад украјинских оружаних снага на Брјанску област, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је рекао да се војна операција наставља и да мора бити успјешна.
"Успјех Русије у војној операцији требало би да елиминише опасност од напада на територију земље, слично нападу на Брјанск", рекао је Песков.
Гувернер Брјанске области Александар Богомаз изјавио је да је украјинска војска напала Брјанск са седам ракета "сторм шедоу" и да је погинуло шест лица, а да је 42 повријеђено, од тога је 29 особа хоспитализовано.
Из Кијева је саопштено да је украјинска војска успјешно извела нападе ракетама "сторм шедоу" из ваздуха на руску фабрику микроелектронике "Кремниј Ел" у региону Брјанска.
Генералштаб Оружаних снага Украјине је објавио на "Телеграму" да је "погођена мета и забиљежена значајна штета на производним погонима", преноси Укринформ.
Према тврдњама украјинске војске обим штете се још утврђује.
У саопштењу се наводи да је ово постројење важна карика у производном ланцу руског "прецизног" оружја.
Свијет
10 ч0
Свијет
12 ч0
Занимљивости
17 ч0
Свијет
22 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Тренутно на програму