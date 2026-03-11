Logo
Large banner

Кремљ запријетио: Руска војска ће одговорити!

Извор:

СРНА

11.03.2026

09:04

Коментари:

0
Кремљ запријетио: Руска војска ће одговорити!

Руска војска ће одредити како ће одговорити на напад украјинских оружаних снага на Брјанску област, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је рекао да се војна операција наставља и да мора бити успјешна.

"Успјех Русије у војној операцији требало би да елиминише опасност од напада на територију земље, слично нападу на Брјанск", рекао је Песков.

Гувернер Брјанске области Александар Богомаз изјавио је да је украјинска војска напала Брјанск са седам ракета "сторм шедоу" и да је погинуло шест лица, а да је 42 повријеђено, од тога је 29 особа хоспитализовано.

Из Кијева је саопштено да је украјинска војска успјешно извела нападе ракетама "сторм шедоу" из ваздуха на руску фабрику микроелектронике "Кремниј Ел" у региону Брјанска.

Генералштаб Оружаних снага Украјине је објавио на "Телеграму" да је "погођена мета и забиљежена значајна штета на производним погонима", преноси Укринформ.

Према тврдњама украјинске војске обим штете се још утврђује.

У саопштењу се наводи да је ово постројење важна карика у производном ланцу руског "прецизног" оружја.

Подијели:

Тагови :

Русија

Руска војна операција 2026

Kremlj

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

Свијет

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

10 ч

0
Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Свијет

Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

12 ч

0
Рускиња

Занимљивости

Хит снимак: Рускиња објаснила зашто су српски мушкарци бољи од руских

17 ч

0
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

Свијет

Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

22 ч

0

Више из рубрике

Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора

Свијет

Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора

1 ч

0
Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"

Свијет

Земљотрес погодио Хрватску, мјештани узнемирени: "Добро је грмјело и затресло"

1 ч

0
Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Свијет

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

1 ч

0
Пријети нови рат евроазијској економији, и то није Иран

Свијет

Пријети нови рат евроазијској економији, и то није Иран

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner