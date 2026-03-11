Logo
Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора

11.03.2026

08:59

Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора
Фото: Pexel/Magda Ehlers

Оптужени је ноја напао дрвеним штапом. Према судским наводима, птица је била ударана, шутирана и вучена, а задобијене повреде биле су толико тешке да јој није било спаса

Суд у Познану (Пољска) осудио је почетком мјесеца мушкарца који је почетком прошле године брутално усмртио ноја по имену Зенек на агротуристичком газдинству у мјесту Bolechówko, недалеко од града. Оптужен Луказ Сз. добио је укупно седам година затвора те му је на 15 година забрањено држање било каквих животиња, пише Фармер.

Ној Зенек био је становник тог имања и омиљен међу посјетиоцима, али оптужени га је напао дрвеним штапом. Према судским наводима, птица је била ударана, шутирана и вучена, а задобијене повреде биле су толико тешке да јој није било спаса.

Четири године затвора за окрутно убијање животиње

Суд је за кривично д‌јело убијања животиње уз посебну окрутност изрекао казну од четири године затвора те забрану држања животиња у трајању од 15 година. Осим тога, осуђени мора уплатити око 1.200 евра склоништу за животиње у Познању те око 4.700 евра власнику убијеног ноја.

"Оптужени је убио животињу с посебном окрутношћу. Такво понашање заслужује оштру осуду и строгу казну", рекао је судија приликом изрицања пресуде. Оптужница против Лукаса Сз. обухватала је укупно 21 кривично д‌јело. Осим бруталног убијања животиње, осуђен је и за кривична д‌јела повезана с дрогом, уништавање имовине те пријетње.

Није показао кајање

Адвокатица власника ноја, Катрина Топсевска, изразила је задовољство пресудом, истичући да је ријеч о једној од најстрожих казни изречених у Пољској за злостављање животиња.

Према њеним ријечима, током поступка оптужени није показао никакво кајање. Штавише, из поруке коју је послао пријатељу из притвора произлази да је био поносан на свој чин и да му је ласкало што су медији извјештавали о случају.

"Никада нисам вид‌јела тако одвратне мотиве. Посебно је шокантно што се оптужени и даље поноси тиме што је учинио", рекла је адвокатица нагласивши како оваква пресуда мора послужити као упозорење свима који би могли починити слична д‌јела.

злостављање животиња

životinje

Пољска

