Бени Бланко о хигијени: Миришем лијепо чак и када се не туширам

11.03.2026
08:48
Бени Бланко је проговорио о својој личној хигијени након што је прошлог мјесеца постао виралан видео снимак његових прљавих стопала.
Музички продуцент, који је ожењен Селеном Гомез, осврнуо се на онлајн дебату о свом наводном мирису, а дугогодишњи пријатељ Ед Ширан је стао у његову одбрану.
„Ја сам тај који изгледа као да не миришем добро“, нашалио се Ед у јучерашњој епизоди подкаста „Бенијеви пријатељи чувају тајне“, „али ти си особа која најбоље мирише коју познајем.“ Бени је одговорио: „Знам! Миришем добро - чак и када се не туширам.“
selena gomez kissing benny blanco’s dirty feet… whoever said maybe she was as nasty as him was right i’m in tears😭 pic.twitter.com/AZ7ncmBJmZ— 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) March 3, 2026
Њих двојица су се сложили да ако неко треба да се суочи са критикама због свог мириса, то би требало да буде Бенијев ководитељ подкаста Лил Дики. „Као да је то кретен“, нашалио се Ед након што је помирисао реперов пупак. „Могу ли добити нешто да се рјешим тог мириса?“ Бени је додао: „Мој не мирише ни на шта.“
И зашто су му табани били прекривени прљавштином током недавне епизоде подкаста, што је изазвало интернетску помаму? „Крив је предмет“, објаснио је Бени током свог појављивања у емисији „Џими Кимел уживо!“ 26. фебруара. „Нисам ја.“ Тврдећи да има „одлична стопала“, наставио је: „Неко нека зумира моје стопало. Погледајте то. Чисто стопало!“
Бенијева супруга Селена Гомез је чак пољубила мужевљево стопало током недавног гостовања у његовом подкасту. „Свиђа ти се то?“, задиркивао га је Бени, на шта га је Селена шамарала и рекла: „Не прави сцену од тога!“
Објашњавајући како 33-годишњакињу види као „независну жену“, Бени је наставио: „Трудим се да не будем лудо заљубљен у њу и да не желим да је љубим и 'скачем на њу' све вријеме. Тако да ми је гледање како ми љуби прст на нози заиста улепшало дан.“
