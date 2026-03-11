Logo
Бени Бланко о хигијени: Миришем лијепо чак и када се не туширам

Селена Гомез и Бени Бланко
Фото: Tанјуг/Richard Shotwell/Invision/AP

Бени Бланко је проговорио о својој личној хигијени након што је прошлог мјесеца постао виралан видео снимак његових прљавих стопала.

Музички продуцент, који је ожењен Селеном Гомез, осврнуо се на онлајн дебату о свом наводном мирису, а дугогодишњи пријатељ Ед Ширан је стао у његову одбрану.

„Ја сам тај који изгледа као да не миришем добро“, нашалио се Ед у јучерашњој епизоди подкаста „Бенијеви пријатељи чувају тајне“, „али ти си особа која најбоље мирише коју познајем.“ Бени је одговорио: „Знам! Миришем добро - чак и када се не туширам.“

Њих двојица су се сложили да ако неко треба да се суочи са критикама због свог мириса, то би требало да буде Бенијев ководитељ подкаста Лил Дики. „Као да је то кретен“, нашалио се Ед након што је помирисао реперов пупак. „Могу ли добити нешто да се рјешим тог мириса?“ Бени је додао: „Мој не мирише ни на шта.“

Оправдава прљаве ноге

И зашто су му табани били прекривени прљавштином током недавне епизоде ​​подкаста, што је изазвало интернетску помаму? „Крив је предмет“, објаснио је Бени током свог појављивања у емисији „Џими Кимел уживо!“ 26. фебруара. „Нисам ја.“ Тврдећи да има „одлична стопала“, наставио је: „Неко нека зумира моје стопало. Погледајте то. Чисто стопало!“

Бенијева супруга Селена Гомез је чак пољубила мужевљево стопало током недавног гостовања у његовом подкасту. „Свиђа ти се то?“, задиркивао га је Бени, на шта га је Селена шамарала и рекла: „Не прави сцену од тога!“

Објашњавајући како 33-годишњакињу види као „независну жену“, Бени је наставио: „Трудим се да не будем лудо заљубљен у њу и да не желим да је љубим и 'скачем на њу' све вријеме. Тако да ми је гледање како ми љуби прст на нози заиста улепшало дан.“

(индекс)

