Руке као гранчице: Славна пјевачица драстично смршала

01.10.2025
16:36
Коментари:0
Славна пјевачица Адел била је једна од званица на вјенчању Селене Гомез и Бенија Бланка.
Пар је све организовао тако да јако мало информација процури у јавност, међутим, на друштвеним мрежама су се појавиле неке фотографије.
Тако се на једној од објава види да је на вјенчању била и Адел, која је све шокирала својом трансформацијом.
Није тајна да се она трансформисала, како је раније говорила, изгубила је чак 44 килограма искључиво уз помоћ тренинга, а сада је у уској хаљини показала витку линију.
Више него очигледно је да се Адел трансформисала, али многи сматрају и да је сада претјерала, а можда и посегнула за популарним Оземпиком.
“Руке као гранчице, шта јој се догодило”, био је један од коментара.
Сцена
Гласине круже да се Селена Гомез удаје у суботу
Иако је изгледало префињено и елегантно у црној хаљини која се од струка ширила, Адел је забринула фанове својим изгледом јер никада није била мршавија.
Неки сумњају у истинитост тога да је такав изглед постигла само уз тренинг, али пјевачица се и даље држи те приче, преноси ЦдМ.
Република Српска
2 ч1
Србија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Хроника
2 ч2
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму