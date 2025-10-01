Logo

Руке као гранчице: Славна пјевачица драстично смршала

01.10.2025

16:36

Славна пјевачица Адел била је једна од званица на вјенчању Селене Гомез и Бенија Бланка.

Пар је све организовао тако да јако мало информација процури у јавност, међутим, на друштвеним мрежама су се појавиле неке фотографије.

Тако се на једној од објава види да је на вјенчању била и Адел, која је све шокирала својом трансформацијом.

Није тајна да се она трансформисала, како је раније говорила, изгубила је чак 44 килограма искључиво уз помоћ тренинга, а сада је у уској хаљини показала витку линију.

Више него очигледно је да се Адел трансформисала, али многи сматрају и да је сада претјерала, а можда и посегнула за популарним Оземпиком.

“Руке као гранчице, шта јој се догодило”, био је један од коментара.

Селена Гомез

Сцена

Гласине круже да се Селена Гомез удаје у суботу

Иако је изгледало префињено и елегантно у црној хаљини која се од струка ширила, Адел је забринула фанове својим изгледом јер никада није била мршавија.

Неки сумњају у истинитост тога да је такав изглед постигла само уз тренинг, али пјевачица се и даље држи те приче, преноси ЦдМ.

