Додик: Реформска агенда је фарса, Европа то неће ни прихватити

Извор:
СРНА
01.10.2025
16:32
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је Реформска агенда коју је усвојио Савјет министара фарса и да Европа, ако буде имало досљедна, то неће ни прихватити.
"Сложио сам се јуче с тим да Република Српска подржи Реформску агенду. То није било ни преведено на домаће језике, ни на српски језик. Они се играју на тај начин, а ја сам само хтио да покажем колика је то фарса. Тамо је набацано свашта", рекао је Додик.
Предсједник Српске је истакао да ЕУ на све начине покушава да учини немогућим живот на овим просторима.
"Хоћете све да урадите да и ово мало креативних људи одсели и буду најамни радници по Њемачкој и другим земљамам. ЕУ и Брисел су лаж, превара. Када год неко проговори у име Европске комисије то је лаж, од Сореке, Косове, до Фон дер Лајенове... Све је то лаж", поручио је Додик, који је и предсједник СНСД-а.
Он је истакао да СНСД никада неће одустати од Републике Српске.
"Поносан сам на моје људе у партији и коалицији. Толико су издигли Републику Српску на значајно мјесто. Кристијан Шмит ће отићи, али не може ни остати оно што је урадио. Хоћете да идемо даље, вратити се онда на Дејтонски споразум. Нећете? Нећемо онда да живимо са вама који користите декрет да би нам пресуђивали", рекао је Додик.
Хроника
Из тузланског затвора упућено пријетеће писмо Србима и СПЦ
Он је указао да су подмитили неколико Срба, што је данас видљиво кроз опозицију, те неке који су веома угледни и чести гости у медијима по Федерацији БиХ, да блате Републику Српску и појединце из Српске.
Додик је рекао да га ништа неће спријечити да се и даље бори за Републику Српску.
"Кажу да не могу бити ни предсједник партије. Добро, могу бити предсједник невладине организације, па ћете видјети како ћете се провести. Мислите да је тешко хомогенизовати људе за идеју о независној Републици Српској? Ми стално долазимо до крајњих граница и једном ћемо пролетјети. Ако не покушамо, то никада нећемо добити", рекао је Додик и истакао да ће Република Српска некада бити независна.
Занимљивости
Данас је Национални дан дјевојака
Додик је истакао да кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран може да настави политичку борбу.
"Умјесто једног Додика, који се тукао политички, сада су добили два. По начину Карановог понашања, ја сам сигуран да ће он отићи још љествицу више. Он никада неће одустати од Републике Српске", рекао је Додик.
Србија
Хитно упозорење РХМЗ за 2. и 3. октобар, покренут СМС систем обавјештавања
Он је поручио да ће се све видјети на изборима 2026. године, те да је Сарајеву најбоље да прекине процес пријевремених избора, јер ће то уједно бити и референдум.
"У исти дан биће одржани избори и референдум на којем ће питање гласити да ли прихватате то што је Шмит урадио? То ће бити једно велико `не`, као што ће бити `не` и за Суд и Тужилаштво", закључио је Додик.
Србија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Хроника
2 ч2
Сцена
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму