Додик се огласио након пријетњи Конаковића: Довољно је глуп

Предсједник Републике Српске Милорад Додик реаговао је након пријетњи Елмедина Конаковића да ће сваки будући предсједник Српске који буде слиједио Додикову политику проћи као и он.
Он је у изјави за РТРС и Срну рекао да у Сарајеву желе да направе систем у којем ће се радити онако како они желе, те да је изјава Елмедина Конаковића у којој је рекао "да ће будући предсједник Републике Српске који буде слиједио политику Додика проћи исто као Додик", доказ сарајевског менталитета.
"Тај систем хоћете да направите, то је само додатни разлог да ми кажемо да ова БиХ нема никавог смисла. То што се чуло, одражава њихово поимање ствари, а Елмедин Конаковић је само довољно глуп да истрчи јавно", рекао је Додик у Сочију.
Предсједник НиП и министар спољних послова БиХ у СМ је позорио сваког будућег предсједника Републике Српске да ће завршити као Милорад Додик ако буде слиједио његову политику.
БиХ
Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик
"Људи у Републици Српској рећи ће своје коначно мишљење, ми ћемо уважити њихово мишљење ко год то буде. Добиће дипломатски пасош, јер овај претходни нема више на то право. Ко побиједи нека настави радити посао. Ако буду сљедбеници Додикових политика, завршиће као што је завршио Додик. Тога морају бити свјесни", рекао је Конаковић.
По шефу сарајевске дипломатије, народ може изабрати предсједника којег год хоће, али то не може бити Милорад Додик. Не може ни да слиједи његову политику. Народ у Српској не може изабрати предсједника који ће се противити сарајевском наративу и тога мора бити свјестан.
Република Српска
Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући
Није први пут да му пролети оваква изјава. Оклизнуо се Конаковић и када је на ФТВ-у јавно рекао да се против предсједника Републике Српске Милорада Додика води политички процес, па га читава сарајевска чаршија није могла опрати причом о праву и правди.
Додик је рекао и да су представници "тројке" и Бакир Изетбеговић хтјели да у Савјет министара угурају неке из опозиције који би из ината доносили акте и прописе противно Републици Српској.
"Катастрофа коју смо ми препознали и ми се боримо против тога, изборили смо се у значајном обиму", рекао је Додик.
Он је навео да је опозиција од првог сата, првог минута све разваљивала и није хтјела да разговара, већ је то чинила у разним британским и другим канцеларијама и са свим муслиманима.
