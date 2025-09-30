Logo

Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик

30.09.2025

17:39

Коментари:

9
Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик

У предизборну трку за предсједника Републике Српске укључио се и Елмедин Конаковић који је јасно упозорио сваког будућег предсједника Српске да ће завршити као Милорад Додик ако буде слиједио његову политику.

"Људи у Републици Српској рећи ће своје коначно мишљење, ми ћемо уважити њихово мишљење ко год то буде. Добиће дипломатски пасош, јер овај претходни нема више на то право. Ко побиједи нека настави радити посао. Ако буду сљедбеници Додикових политика, завршиће као што је завршио Додик. Тога морају бити свјесни", рекао је Конаковић.

По шефу сарајевске дипломатије, народ може изабрати предсједника којег год хоће, али то не може бити Милорад Додик. Не може ни да слиједи његову политику. Народ у Српској не може изабрати предсједника који ће се противити сарајевском наративу и тога мора бити свјестан.

Није први пут да му пролети оваква изјава. Оклизнуо се Конаковић и када је на ФТВ-у јавно рекао да се против предсједника Републике Српске Милорада Додика води политички процес, па га читава сарајевска чаршија није могла опрати причом о праву и правди.

