Кошарац: Иако смо усвојили Реформску агенду, сигуран сам да неће бити новца

Савјет министара БиХ усвојило је Реформску агенду за План раста, чиме је осигурана транша од 108 милиона евра.
Након сједнице, Сташа Кошарац се обратио новинарима и рекао да усвајање агенде не значи да ћемо одмах добити новац од ЕУ и да је увјерен да ће нам се испоставити неки нови услов.
Према његовим ријечима, Европска унија нема јединствен и уравнотежен приступ према БиХ, а средства из Плана раста за Западни Балкан биће условљена, под политичким притисцима и тешко доступна грађанима.
Коментаришући документ, Кошарац је критиковао ЕУ, рекавши да се Унија налази у "дестабилизирајућој фази", руши властите принципе и губи кредибилитет.
- Имамо врло јасне ставове Мађарске и неких других земаља које нису задовољне стањем у ЕУ. Она је у дестабилизирајућој фази - рекао је Кошарац.
Посебно се осврнуо на присуство странаца у институцијама БиХ, тврдећи да то крши европске стандарде.
- ЕУ каже да нема чланства ако су странци у институцијама БиХ, а данас их имамо. Кажу да не можемо добити кандидатски статус све док имамо ОХР, и ми се с тим слажемо. Зашто онда не затворе ОХР и не кажу да треба испунити те услове? Лажу нас и имају малигни утицај. У било којој другој земљи да неко други дође и доноси законе, то не би прошло. Само је у БиХ то уреду. ЕУ афирмира неуставну БиХ. Да ли је могуће да у било којој земљи ЕУ егзистирају неуставне институције, у Италији, на примјер? - изјавио је.
Кошарац је изразио сумњу у транспарентност Плана раста, нагласивши да агенда не осигурава аутоматски средства, већ ствара лажна очекивања код грађана.
Позвао је министра промета и комуникација БиХ Едина Форту да покаже конкретан новац из ЕУ.
- Позивам Форту да сутра или прекосутра покаже новац који је дошао од ЕУ. Да бисмо добили новац, није ствар усвајања агенде, већ имплементирања корака из ње. Да ли ЕУ има стратегију гдје ће пласирати средства? - упитао је Кошарац.
Додао је да је СНСД гласао за агенду како би се избјегла перцепција блокаде средстава и због подршке институција Републике Српске, али и због сарадње с ХДЗ-ом.
- Подржали смо Реформску агенду јер имамо подршку институција Републике Српске. Бићемо поново условљавани, неће бити новца, увјерен сам у то. Подржали смо овај пројекат због добре сарадње дијела странака које долазе из ФБиХ, а није Тројка - рекао је Кошарац.
Упутио је и критике Тројци, тврдећи да води политику која руши уставни поредак и слаби Републику Српску.
- Тројка води потпуно погрешну и промашену политику, напада институције Републике Српске, ради против Устава и промовише антиуставна рјешења. Све што је више Тројке, мање је било какве БиХ. Служе се лажима и подвалама - поручио је Кошарац.
На питање да ли је СНСД промијенио став због грађана или под притиском САД-а, одговорио је: "Притисака није било, нити ико може вршити притисак."
