Украјинац ухапшен због масовних подводних експлозија: Једна од највећих саботажа у Европи

Пољска полиција ухапсила Украјинца осумњиченог да је учествовао у изазивању подводних експлозија које су 2022. године оштетиле гасоводе Северни ток између Русије и Њемачке.
Портпарол Окружног јавног тужилаштва у Варшави потврдио је да је мушкарац, идентификован као Володимир З., приведен у граду Прускову, у централној Пољској, преноси АП.
Хапшење је извршено на основу европског налога за хапшење који су издале њемачке власти, а осумњичени је пребачен у Варшаву. Ово је друго хапшење украјинског држављанина повезано са саботажом, прошлог мјесеца у Италији је ухапшен још један Украјинац на захтјев њемачких истражитеља.
Гасоводи Сјеверни ток и прије експлозија изазивали су оштре полемике. Преко Сјеверног тока 1, годинама је у Њемачку стизао велики дио руског гаса, а Берлин је пројекат бранио као приватну економску инвестицију.
Међутим, многе источноевропске земље, као и САД и Велика Британија, упозоравале су да се тиме заобилази источна Европа и повећава руски политички утицај.
Након што је Русија напала Украјину, Москва је сама зауставила испоруке гаса преко Сјеверног тока 1, и то прије него што су гасоводи саботирани. Сјеверни ток 2 никада није ни пуштен у рад.
Упркос повременим захтјевима из дијела њемачке политичке сцене да се неоштећени крак Сјеверног тока 2 пусти у рад или да се поправе оштећени дијелови, савезна влада то одбацује. У недавном допису министарке привреде Кетрин Рајхе (ЦДУ) наводи се да се влада противи "пуштању у рад или поновном покретању" гасовода.
Њемачки истражитељи се надају да ће ново хапшење помоћи у разјашњавању ко је наредио напад на гасоводе. Иако се помиње могућност да је ријеч о украјинској операцији, за сада нема доказа да је напад био "фалсе флаг" осмишљен да се сумња пребаци на Украјину.
Питање остаје да ли је група дјеловала по наређењу или барем уз знање власти у Кијеву, или потпуно самостално. Украјински предсједник Володимир Зеленски више пута је одбацио било какву умијешаност своје владе у експлозије. Ново хапшење у Пољској друго је по реду и могло би пружити кључне информације за разјашњавање једне од највећих саботажа европске енергетске инфраструктуре у новијој историји.
