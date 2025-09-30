Logo

Украјинац ухапшен због масовних подводних експлозија: Једна од највећих саботажа у Европи

Украјинац ухапшен због масовних подводних експлозија: Једна од највећих саботажа у Европи
Фото: Танјуг / АП

Пољска полиција ухапсила Украјинца осумњиченог да је учествовао у изазивању подводних експлозија које су 2022. године оштетиле гасоводе Северни ток између Русије и Њемачке.

Портпарол Окружног јавног тужилаштва у Варшави потврдио је да је мушкарац, идентификован као Володимир З., приведен у граду Прускову, у централној Пољској, преноси АП.

Париз

Свијет

Амбасадор пронађен мртав у Паризу: Наводно скочио са прозора хотела

Хапшење је извршено на основу европског налога за хапшење који су издале њемачке власти, а осумњичени је пребачен у Варшаву. Ово је друго хапшење украјинског држављанина повезано са саботажом, прошлог мјесеца у Италији је ухапшен још један Украјинац на захтјев њемачких истражитеља.

Годинама критиковани пројекат, након почетка рата, угашен

Гасоводи Сјеверни ток и прије експлозија изазивали су оштре полемике. Преко Сјеверног тока 1, годинама је у Њемачку стизао велики дио руског гаса, а Берлин је пројекат бранио као приватну економску инвестицију.

Међутим, многе источноевропске земље, као и САД и Велика Британија, упозоравале су да се тиме заобилази источна Европа и повећава руски политички утицај.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Хамас има три до четири дана да одговори на предложени план

Након што је Русија напала Украјину, Москва је сама зауставила испоруке гаса преко Сјеверног тока 1, и то прије него што су гасоводи саботирани. Сјеверни ток 2 никада није ни пуштен у рад.

Њемачка одбија поновно покретање

Упркос повременим захтјевима из дијела њемачке политичке сцене да се неоштећени крак Сјеверног тока 2 пусти у рад или да се поправе оштећени дијелови, савезна влада то одбацује. У недавном допису министарке привреде Кетрин Рајхе (ЦДУ) наводи се да се влада противи "пуштању у рад или поновном покретању" гасовода.

Њемачки истражитељи се надају да ће ново хапшење помоћи у разјашњавању ко је наредио напад на гасоводе. Иако се помиње могућност да је ријеч о украјинској операцији, за сада нема доказа да је напад био "фалсе флаг" осмишљен да се сумња пребаци на Украјину.

tuca svadba

Србија

Овако је почела макљажа на свадби: "Зашто ми пипаш жену?"

Питање остаје да ли је група дјеловала по наређењу или барем уз знање власти у Кијеву, или потпуно самостално. Украјински предсједник Володимир Зеленски више пута је одбацио било какву умијешаност своје владе у експлозије. Ново хапшење у Пољској друго је по реду и могло би пружити кључне информације за разјашњавање једне од највећих саботажа европске енергетске инфраструктуре у новијој историји.

(Мондо)

