ЦИК БиХ започела именовања предсједника бирачких одбора и њихових замјеника

30.09.2025
14:19
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ започела је активности именовања предсједника и замјеника предсједника бирачких одбора за провођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
- У вези са тим, ЦИК БиХ позива предсједнике и замјенике предсједника бирачких одбора те све особе које испуњавају услове и које су заинтересиране за именовање на позиције предсједника и замјеника предсједника бирачких одбора да контактирају надлежну изборну комисију основне изборне јединице ради уврштавања на спискове кандидата - наводи се у саопштењу ЦИК-а.
Подсјећају да је ЦИК БиХ донијела Одлуку о висини накнаде за рад бирачких одбора у БиХ на проведби пријевремених избора за предсједника Републике Српске 2025. године, којом је, између осталог, утврђена накнада од 400 КМ за предсједника бирачког одбора на редовном бирачком мјесту, саопштено је из Секретаријата ЦИК БиХ.
