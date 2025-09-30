Logo

Цвијановићева на међународној конференцији у Београду

СРНА

30.09.2025

10:45

Фото: Танјуг/АП

У Палати Србија у Београду почела је Међународна конференција о политичком и економском оснаживању жена на којој учествује и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Конференција је почела пригодним перформансом и кратким видеом о успјешним Српкињама кроз историју.

Обраћање Цвијановићеве о теми "Жене рјешавају проблеме" најављено је за 10.50 часова.

Такође, најављено је обраћање министра спољних послова Мађарске Петера Сијарта, министра рада и социјалних питања Јерменије Арсена Торосјана, министра за инклузију и волонтерски сектор Малте Јулије Фаруђа Портели, министра породице и социјалних услуга Турске Махинур Оздемир Гекташа и других.

Међународна конференција "Београдска женска конференција Рајс 2025" представља нову платформу која ставља жене у центар политичког и економског дијалога о изградњи одрживе будућности.

На панелима ће се говорити о практичним стратегијама и структурним реформама неопходним за обезбјеђивање суштинске репрезентације жена на свим нивоима управљања, о женама и дипломатији, као и економском оснаживању жена и њиховом равноправном учешћу на тржишту рада и на руководећим позицијама.

Жељка Цвијановић

konferencija

Београд

