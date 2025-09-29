Човић: "Већи сам пријатељ с Изетбеговићем него с Додиком"

Извор:
РТВ ХБ
29.09.2025
22:48
Лидер ХДЗ-а Драган Човић за мостарску ХБ телевизију коментарисао је недавну изјаву лидера СДА Бакира Изетбеговића о томе да је он одговоран зашто СДА не пристаје на измјену изборног закона, као и Изетбеговићеву тврдњу о блискости Човића с лидером СНСД-а Милорадом Додиком.
"Па ја сам већи пријатељ с колегом Изетбеговићем и породицом Изетбеговић него с породицом Додик. Е то је одговор на све што је рекао господин Изетбеговић, ако је нешто рекао. Нисам пратио уопште нити ја коментаришем - рекао је предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић.
Подсјећамо, Изетбеговић је прије неколико дана за ФТВ казао да се Бошњаци боје спрега Човић-Додик у Предсједништву БиХ.
"Људи се још увијек боје те спрегу у Предсједништву. Члана предсједништва који би био по избору господина Човића и члана предсједништва који би био по избору Додика. Људи који воле ову земљу боје се дестабилизације, контроле Оружаних снага, контроле ДКП-а, комплетне дипломатске мреже и односа 2:1 против БиХ, а Драган Човић је крив што је то тако. Имао је прилику то ријешити. Бојим се да није желио ријешити и да му је требала угроженост Хрвата. Фактички је све присилио да буду у ХНС-у и да он буде шеф свима њима", рекао је Изетбеговић.
Осврћући се на застоје у вези неусвајања Плана раста, Човић је казао да је увјерен како ће се на сутрашњој сједници Дома народа ПС БиХ кренути озбиљније радити.
"Сигуран сам да ће Савјет министара завршити План раста, односно предсједавајућа Савјета министара да ће то окончати, а да ћемо онда преузети задатак да оно што не радимо годину и по дана завршимо: два закона и прорачун. На томе се види ко је опредијељен да домовина БиХ буде функционална, учинковита, европска држава, а не кроз изјаве које служе… не знам ни ја чему... - рекао је Човић, појашњавајући да се вјероватно ради о преурањеној предизборној кампањи.
