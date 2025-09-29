Бројне реакције на поруке са Генералне скупштине УН-а

29.09.2025
19:23
Коментари:0
Бројне су реакције на поруке бошњачких политичара које су се могле чути на Генералној скупштини Уједињених нација. Након што је Елмедин Конаковић оптужио руководство Републике Српске да уз помоћ Русије спрјечава европски пут БиХ, услиједиле су и критике Златка Лагумџије на потезе Српске и Србијe, а нарочито му је засметао састанак Александра Вучића са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом. Лагумџија је на Иксу прозвао Министарство спољних послова.
"Не ради се то тако – „МВП Србије“! Лаж не преправља прошлости, Још мање помаже у прављењу боље будућности. Искрен дијалог, респект, учење и разумијевање је пут ка истини и правди, помирењу и заједничкој будућности. Знате ви боље од овога што радите – „МВП Србије“, написао је Лагумџија.
Није се дуго чекало на реакцију Министарства иностраних послова Србије из којег су изразили забринутост због Лагумџијиних потеза, истакавши да они не представљају став заједничких институција БиХ, већ појединца, те да Лагумџијине изјаве задиру у суверену политику Србије.Лагумџија је одметник од Устава БиХ и он представља само интересе једног народа у БиХ, одговара Жељка Цвијановић.
"И колико год је желио да се "јуначи" пред својом јавношћу, то је послужило у друге сврхе. Он не представља БиХ, већ само интересе једног од три конститутивна народа", каже Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Спољну политику БиХ треба да представља Предсједништво, али јасно је да ту одавно већ не постоји усаглашен став, кажу аналитичари. Зато поједини бошњачки политичари дају себи за право да дјелују самоиницијативно, што се био случај и на Генералној скупштини УН-а.
"Ми имамо једну одметнуту дипломатију, када је БиХ у питању, јер је она приватизована од малог броја људи који се налазе на одређеним позицијама у оквиру тог система", каже Бојан Шолаја, Центар за међународне и безбједносне студије.
Из Србије је поручено и да она остаје привржена унапређењу регионалне сарадње и дијалога, али да исто тако очекује узајамно поштовање суверенитета и уздржаност од провокативних коментара. Али, ако је судити по свему ономе што смо до сада видјели и чули, провокације из Сарајева тешко да ће изостати.
