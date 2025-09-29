Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

Извор:
СРНА
29.09.2025
12:02
Одлуком да изађе на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске СНСД брани право да народ Српске сам бира умјесто других, али и брани републичке институције, изјавила је предсједник Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
"Ако бисмо одустали од избора, отворили бисмо врата да Сарајево и њихови ментори поставе свог предсједника Републике Српске. А ми добро знамо, предсједника може бирати само народ Републике Српске", поручила је Вулићева у изјави за Срну.
Она је истакла да изласком на изборе СНСД не брани само једну политичку партију већ брани институције Републике Српске и право да "сами бирамо".
"Ми бранимо Милорада Додика, јер напад на Додика је напад на све нас", додала је Вулићева.
Она је навела да је воља грађана Српске већ једном отета када је странац Кристијан Шмит насилно оспорио мандат предсједнику Милораду Додику којег су изабрали.
Република Српска
Кошарац: Додик и СНСД показали национално одговорну политику
Нагласила је да тиме није нападнут само Додик, него и сваки човјек у Републици Српској који је изашао на изборе и дао свој глас.
"Милорад Додик је симбол наше борбе за слободу и право да сами одлучујемо о својој судбини. Управо зато Додика нападају, јер никада није клекнуо пред странцима и зато што увијек стоји уз свој народ. Додик је и симбол борбе против глобалиста, сметња онима који желе да избришу наше хришћанске вриједности и идентитет", истакла је Вулићева.
Она је нагласила да зато данас нема повлачења, подсјетивши да је Шмит отео вољу народа када је оспорио мандат, а Додик је симбол слободе и досљедне борбе за народ Републике Српске.
"Избори су начин да вратимо отето право и покажемо да се само народ Републике Српске пита. Само побједом на изборима чувамо институције Српске, народну вољу и нашег предсједника", закључила је Вулићева.
Главни одбор СНСД-а донио је једногласну одлуку на данашњој сједници у Бањалуци о изласку ове странке на пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
