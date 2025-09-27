Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

Извор:
АТВ
27.09.2025
15:29
Друштвеним мрежама се шири видео у којем се, на енглеском језику, објашњава како се амерички предсједник Доналд Трамп нашао на удару бошњачких медија.
"Амерички предсједник Доналд Трамп мета је медија којим управљају муслимани из БиХ", каже се у самом уводу у видео снимак.
"Медији у БиХ који су у власништву Бошњака, током рата 90-их година називани ''Босанским Муслиманима', сада нападају Трампа говорећи за њега да је бескрупулозан, или чак горе ствари. Они мрзе Трампа, мрзе оно за шта се он залаже - вјеру, породицу, слободу...", додаје се у наставку видеа.
Аутори потом напомињу да у БиХ ипак не мисле сви као Бошњаци.
"Постоје прави савезници. Срби из Републике Српске, ентитета у БиХ, стоје уз Трампа. Њихов лидер Милорад Додик поносно подржава Трампа и отворено је његов савезник. Када Американци чују ријеч 'Босна', не би требало да буду збуњени око тога ко су њихови пријатељи. Бошњачки политичари навијају за Клинтонову, Бајдена и Харисову. Они презиру Трампа. Али Срби памте ко брани суверенитет, ко се бори против контроле глобалиста и ко је критиковао НАТО бомбардовање Србије 1999. године", стоји у видео.
Потом се цитира Трампова изјава о НАТО агресији.
"Погледајте шта смо урадили тој земљи и тим људима. Смрт коју смо узроковали", реченица је коју је Трамп својевремено изговорио критикујући НАТО агресију на Србију и српски народ.
"Трамп има подршку у срцу Балкана и њено име су Срби. Примијетите разлику, знајте ко су вам пријатељи, станите уз Републику Српску", закључују аутори видео снимка објављеног на страници "Know more".
.@realDonaldTrump under attack by #Bosniak media! pic.twitter.com/uNm0f1M0Wu— Know More (@km_knowmore) September 27, 2025
