Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

26.09.2025

22:39

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је амбасадор Златко Лагумџија одметник од Устава БиХ, као и да је далеко од онога што карактерише професионалца.

"И колико год је желио да се `јуначи` пред својом јавношћу, то је послужило у друге сврхе. Он не представља БиХ, већ само интересе једног од три конститутивна народа", истакла је Цвијановићева након што је Лагумџија рекао како се "одметнуо од одметника".

Цвијановићева је навела да је он далеко од оног што карактерише професионалца, јер професионалци не обмањују да би створили привид своје важности.

"Професионалци раде по Уставу и закону, што код амбасадора Лагумџије није случај", написала је Цвијановићева на Иксу.

Жељка Цвијановић

Zlatko Lagumdžija

