Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

Извор:
АТВ
26.09.2025
22:39
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је амбасадор Златко Лагумџија одметник од Устава БиХ, као и да је далеко од онога што карактерише професионалца.
"И колико год је желио да се `јуначи` пред својом јавношћу, то је послужило у друге сврхе. Он не представља БиХ, већ само интересе једног од три конститутивна народа", истакла је Цвијановићева након што је Лагумџија рекао како се "одметнуо од одметника".
Цвијановићева је навела да је он далеко од оног што карактерише професионалца, јер професионалци не обмањују да би створили привид своје важности.
"Професионалци раде по Уставу и закону, што код амбасадора Лагумџије није случај", написала је Цвијановићева на Иксу.
Амбасадор Златко Лагумџија је одметник од Устава БиХ. И колико год је желио да се "јуначи" пред својом јавношћу, то је послужило у друге сврхе. Он не представља БиХ, већ само интересе једног од три конститутивна народа. Он је далеко од оног што карактерише професионалца, јер… pic.twitter.com/VCqKHejpAM— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 26, 2025
